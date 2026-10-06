HEP ODS u idućih deset godina ulaže 3,32 milijarde eura u razvoj mreže

Prema projekciji, od 2027. do 2029. godine uložit će se nešto više od 600 milijuna eura, odnosno prosječno 200,1 milijun eura godišnje

HEP ODS planira u razdoblju od 2027. do 2036. godine uložiti 3,32 milijarde eura u razvoj distribucijske mreže, stoji u dokumentu kojeg je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) u ponedjeljak stavila na javno savjetovanje.

HERA je obavijestila zainteresiranu javnost o početku savjetovanja o "Desetogodišnjem (2027. – 2036.) planu razvoja distribucijske mreže HEP ODS-a, s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje", koje se provodi od 6. do 26. listopada 2026. godine.

U planu se navodi da je utemeljen na izrađenim studijama razvoja distribucijske mreže pojedinih distribucijskih područja te podacima o postojećem stanju mreže i planiranim ulaganjima objedinjenim u aplikaciji HEP ODS – Planiranje razvoja.

U idućem desetogodišnjem razdoblju tako su planirana ukupna ulaganja vrijednosti 3,32 milijarde eura, uključujući ulaganja u elektroenergetske uvjete i priključenje. Ulaganja u energetske objekte iznosit će 83,2 posto, od čega u 110 kilovoltne (kV) objekte 14,8 posto, u 35(30) kV objekte 8,9 posto, u 10 kV i 20 kV objekte 35,8 posto te u 0,4 kV objekte 23,7 posto.

Nadalje, ulaganja u sekundarne sustave, mjerne uređaje i razvoj planiraju se u udjelu od 9,1 posto od ukupnih planiranih investicija, na ulaganja u poslovnu infrastrukturu otpada 7,5 posto ukupne svote, dok se za sufinancirana ulaganja, pretežito u energetske objekte i sekundarne sustave, predviđa 0,2 posto ukupnih desetogodišnjih investicija.

Od navedenih ulaganja, 1,38 milijarde eura odnosi se na ulaganja u elektroenergetske uvjete i priključenje, od čega 135 milijuna eura u prve tri godine te u narednim planskim godinama po 140 milijuna eura do kraja desetogodišnjeg razdoblja.

Težište će u planskom razdoblju biti na ulaganjima u srednjonaponsku i niskonaponsku mrežu, što je, navodi se, u skladu sa strateškim smjernicama i osigurava pouzdanost napajanja kroz mrežu.

Prema projekciji, koja je sada na javnoj raspravi, od 2027. do 2029. godine uložit će se nešto više od 600 milijuna eura, odnosno prosječno 200,1 milijun eura godišnje, a od 2030. do 2036. godine 1,34 milijarde eura, prosječno 192,4 milijuna eura godišnje.

Početno trogodišnje razdoblje bit će obilježeno ulaganjima u elektroenergetske objekte, posebice u objekte naponske razine 10(20) kV i spojne točke, ali i značajnim sufinanciranim ulaganjima, posebice ulaganjima sadržanih u NPOO-u.

Bez ulaganja u elektroenergetske uvjete i priključenje, u razdoblju od 2027. do 2036. planirana su ulaganja u razini 1,94 milijarde eura.

Ulaganja iz naknade za priključenja u narednom trogodišnjem razdoblju sve su više obilježena ulaganjima u obnovljive izvore energije, dok će u idućim razdobljima sve veći utjecaj imati i elektrifikacija prometa te izgradnja punionica za električna vozila.

Ulaganja dodatno ovise i o gospodarskim i demografskim promjenama. Naime, obzirom na uočeni trend iznimnog povećanja broja zahtjeva za priključivanjem novih korisnika, posebice distribuiranih izvora, ali i velikih infrastrukturnih objekata, u idućem trogodišnjem razdoblju se očekuje daljnji porast ulaganja u elektroenergetske uvijete i priključenje.

U dokumentu se ističe i kako se ulaganjima obuhvaćenim desetogodišnjim planom osigurava dugoročna održivost i stabilnost distribucijskog sustava.