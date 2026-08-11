Nekretnine

Zadarska ruši rekorde: stanovi niču četiri puta brže od prosjeka

11. kolovoza 2026.
Zadar, zgrade

U samo četiri godine u gradu Zadru odobrena je gradnja stanova u količini jednakoj gotovo desetini cijelog stambenog fonda

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Antonija Knežević
Antonija Knežević
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U pet godina izdane su dozvole za više od 15 tisuća stanova, a 2024. Zadarska županija je bila prva u Hrvatskoj, ispred Grada Zagreba

Zadarska županija posljednjih je godina izrasla u apsolutnog hrvatskog rekordera po intenzitetu stambene gradnje. Na vrhuncu vala, 2024. godine, pokorila je sve nacionalne ljestvice po broju stanova i po površini stambenih zgrada obuhvaćenih građevinskim dozvolama: odobrena je gradnja 3.718 stanova i 441.453 četvorna metra stambenog prostora, čime je iza sebe ostavila Istru, Zagreb pa i susjednu Splitsko-dalmatinsku županiju. 

Četiri puta iznad hrvatskog prosjeka

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