Zadarska ruši rekorde: stanovi niču četiri puta brže od prosjeka

U samo četiri godine u gradu Zadru odobrena je gradnja stanova u količini jednakoj gotovo desetini cijelog stambenog fonda

U pet godina izdane su dozvole za više od 15 tisuća stanova, a 2024. Zadarska županija je bila prva u Hrvatskoj, ispred Grada Zagreba

Zadarska županija posljednjih je godina izrasla u apsolutnog hrvatskog rekordera po intenzitetu stambene gradnje. Na vrhuncu vala, 2024. godine, pokorila je sve nacionalne ljestvice po broju stanova i po površini stambenih zgrada obuhvaćenih građevinskim dozvolama: odobrena je gradnja 3.718 stanova i 441.453 četvorna metra stambenog prostora, čime je iza sebe ostavila Istru, Zagreb pa i susjednu Splitsko-dalmatinsku županiju. Četiri puta iznad hrvatskog prosjeka BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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