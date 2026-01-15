Jesu li domaći ulagači naučili lekciju iz prošle krize?

Koliko se tržište razlikuje danas i nekad, pokazuju statistički pokazatelji trgovanja. Doduše, dio njih može navesti na krive zaključke

Burzovna godina iz snova – tako su mnogi promatrači domaćeg tržišta kapitala ocijenili 2025. još i prije njezina kraja. Razloga za takvu ocjenu bilo je napretek. Osim već više puta spomenutih triju početnih javnih ponuda dionica (IPO) ING-GRAD-a, Žita i Tokića, posebno veseli skok likvidnosti, s kojom je ovdašnja burza godinama muku mučila. Tako je burzovna 2025. zaključena s 866 milijuna eura prometa, gotovo 90 posto više nego godinu prije. Takva likvidnost rezultat je osjetnog povratka malih ulagača, kako u udjelu u trgovanju, tako i u velikom interesu za tri IPO-a.

Uz činjenicu da se indeks Crobex zaustavio na 3857 bodova, ojačavši i treću godinu zaredom više od 20 posto, dio skeptičnije javnosti već povlači paralele s 2006., posebice rekordnom 2007. i cjenovnim balonom koji se tada napuhao na domaćoj burzi. Euforija za hrvatskim dionicama dosegla je vrhunac 2006. kad je trgovanje dionicama bilo jednako ukupnom prometu u pet prethodnih godina. Bilo je to vrijeme utrke za dionicama Plive uz prvu narodnu privatizaciju Ine. Iduća, 2007. dodatno je rasplamsala žeđ Hrvata za dionicama. Dionički promet povećan je dodatnih 57 posto, a Crobex je samo u toj godini skočio za 63 posto.