M Plus s novom direktoricom, Niče u Upravi HEP-ove tvrtke

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Petra Vučinić imenovana je direktoricom u tvrtki M PLUS CROATIA.

Vučinić je preuzela funkciju glavne financijske direktorice, a kako su priopćili iz te kompanije, ova direktorica ima više od 15 godina iskustva u međunarodnom bankarstvu i savjetovanju, uključujući i svoju nedavnu ulogu glavne bankarke u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).