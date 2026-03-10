Tvrtke i karijere
M Plus s novom direktoricom, Niče u Upravi HEP-ove tvrtke
10. ožujka 2026.
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Petra Vučinić imenovana je direktoricom u tvrtki M PLUS CROATIA.
Vučinić je preuzela funkciju glavne financijske direktorice, a kako su priopćili iz te kompanije, ova direktorica ima više od 15 godina iskustva u međunarodnom bankarstvu i savjetovanju, uključujući i svoju nedavnu ulogu glavne bankarke u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD).
