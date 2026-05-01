Jednima neozbiljna tlapnja, drugima hvalevrijedna ambicija

Zbog agresije Rusije na Ukrajinu, a onda i zaljevske krize prouzročene sukobom SAD-a i Izraela s Iranom, Europljani na teži i mučniji način počinju shvaćati kolika je vrijednost energije. Stoga je logično što se Hrvatska pokušava uključiti u novi nuklearni val koji raste na razvoju malih modularnih reaktora (engl. small modular reactor – SMR), no pitanje je koliko su ostvarivi ambiciozni ciljevi nove strategije i koliko se možemo pouzdati u tehnologiju koja još nije komercijalno prokušana. Dio je kritičara ciničan, a zagovornici nude viziju utemeljenu na promjeni pristupa koja otupljuje argumente protiv SMR-ova i pripadajuće cinične primjedbe. Koliko je, dakle, hrvatska nuklearna strategija doista realna?