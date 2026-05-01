Ured više nije igralište, fokus i kvaliteta rada postaju prioritet

Ping-pong stolovi odlaze u povijest, a tvrtke ulažu u akustične izolacije i prostore koji potiču duboku koncentraciju zaposlenika

Volimo li posao koji radimo, obavljamo ga strastveno i neumorno u kakvoj god okolini radili – dok izdržimo. Ipak, rijetki su te sreće, čak i kad rade omiljeni posao, da im radni prostor nije primaran i presudno poticajan. Mnogi zaposlenici osjećaju se zarobljeno u klasičnim uredima, katkad depresivno i manje učinkovito, što s vremenom ne smanjuje samo učinkovitost i kreativnost nego djeluje i na psihičko i tjelesno zdravlje.

Zbog toga su usporedno s uvođenjem programa za zdravstvenu dobrobit zaposlenika kompanije počele više pozornosti posvećivati dizajnu ureda. Radni prostor postaje prozračan, zelen, prirodno osvijetljen, poticajan… Prirodni materijali poput drva, zeleni zidovi na kojima 'rastu' biljke, veliki prozori kroz koje dopire dnevna svjetlost, čak i terase na kojima se tijekom lijepog vremena može raditi na svježem zraku, sve to uredski život čini podnošljivijim i kvalitetnijim.