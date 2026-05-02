Jasno je gdje se u Hrvatskoj živi najbolje – u sportskim savezima

Odsjeda se u hotelima, mijenjaju se vozila, plaće se isplaćuju iz sredstava za smještaj, posrednicima se daje nepotrebna naknada...

Zahvaljujući medijskim otkrićima i Uskoku posljednjih tjedana ​otkrili smo tko u Hrvatskoj živi svoj najbolji mogući život. Pogađate, riječ je o upravama sportskih saveza i njihovim suradnicama, nikako o sportašima slabije popularnih sportova.

U Hrvatskome ronilačkom savezu, javljaju mediji, bilo je moguće podizati gotovinu bez jasnog pokrića i isplaćivati novac za nevjerodostojne putne naloge te ostaviti napola obnovljen brod da godinama leži kod kalafata. Naravno, šef Saveza oštro opovrgava bilo kakve zloupotrebe.