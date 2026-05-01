Je li u Zagrebu isplativije iznajmljivati garažu ili stan?

Zanimljiva usporedba pokazuje dvostruko veći povrat na garažama, no stručnjaci upozoravaju da takva računica ne vrijedi u svim slučajevima

Na prvi pogled, matematika je jednostavna: manja investicija, manji rizik i veći prinos. No tržište nekretnina rijetko funkcionira po tako linearnim pravilima. Usporedba ulaganja u garažu i stan, koju je na LinkedInu objavio serijski poduzetnik Bojan Bernik, otvara pitanje koje zanima sve veći broj malih investitora. Može li garaža doista biti bolja investicija od stana ili je riječ o iznimci koja vrijedi samo u specifičnim uvjetima.

Bernik je usporedbu napravio na primjeru zagrebačke Kajzerice, kvarta koji je posljednjih desetljeća prošao kroz transformaciju iz zone obiteljskih kuća u gusto izgrađeno stambeno područje, pri čemu infrastruktura za parkiranje nije pratila rast broja stanova i automobila.

Kako je naveo u objavi, garaža od 20 kvadrata stoji oko 30 tisuća eura i može se iznajmiti za 250 eura mjesečno, dok stan od 55 kvadrata vrijedi oko 250 tisuća eura i donosi oko tisuću eura najma. Kada se oduzmu porez i pričuva, neto prihod garaže iznosi oko 223,5 eura, a stana oko 872 eura.