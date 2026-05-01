Vedran Pavlek uhićen u Kazahstanu, Habijan potvrdio izručenje

Akcija je pokrenuta na zahtjev Uskoka u koordinaciji s MUP-om, a dokumentacija za izručenje bivšeg čelnika skijaškog saveza već je poslana

Bivši bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek uhićen je Kazahstanu, potvrdio je u petak ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Na zahtjev Uskoka, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Pavleka, koji je i uhićen u Kazahstanu, kazao je Habijan za Hinu.

- Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj u najkraćem roku. Sva tijela kooordinirano surađuju s kazakstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima - dodao je Habijan.

Habijan: Procedura izručenja Pavleka iz Kazahstana trajat će neko vrijeme

Procedura izručenja bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza iz Kazahstan u Hrvatsku potrajat će neko vrijeme, dodao je Habijan nakon što je potvrdio njegovo uhićenje.

- Teško je procijeniti što će Pavlek raditi, hoće li koristiti određena pravna sredstva, hoće li se žaliti, ali procedura će trajati neko vrijeme, a koliko ovisi o tome koliko će brzo postupak ići u samom Kazahstanu - rekao je ministar nakon obilježavanja 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Bljesak.

Istaknuo je kako je ključno da je Pavlek uhićen te da Hrvatska očekuje njegovo izručenje nakon što se formalno-pravni postupci dovrše.

Habijan je kazao da je početkom travnja iniciran postupak njegova uhićenja i izručenja, a nakon što su vlasti utvrdile gdje se Pavlek nalazi.

- Rješenje o provođenju istrage koje je USKOK pripremio bit će početkom idućeg tjedna upućeno kazahstanskim vlastima, nakon čega očekujemo pokretanje njihove procedure i, po završetku postupka, izručenje u Hrvatsku - izjavio je ministar.

Dodao je da je riječ o široj akciji koju provode USKOK, MUP i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Na upit novinara o suradnji s Kazahstanom, Habijan je rekao da Hrvatska nema iskustva s tom zemljom vezano za izručenja.

Za sada nema informacija o eventualnom pronalasku Pavlekovog laptopa i mobitela, a sve okolnosti slučaja bit će utvrđene u postupku u Hrvatskoj, dodao je ministar.

Još četvero osumnjčenih

Interpolova tjeralica protiv Pavleka osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) raspisana je krajem ožujka.

Uz odbjeglog Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u Uskoku.

Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.