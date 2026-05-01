Temu i Shein pomiješali karte na hrvatskome digitalnom tržištu

Ulaganja u digitalno oglašavanje rasla su lani brže nego što se očekivalo, ali zlatna era dvoznamenkastih skokova bliži se kraju

Podaci istraživanja IAB-a Croatia 'Online Media AdEx' za 2025. govore o tome da se ukupna vrijednost ulaganja u online oglašavanje u Hrvatskoj procjenjuje na 190,9 milijuna eura, što je 22,9 posto više u odnosu na godinu prije. Prema istraživanju, očekuje se ove godine daljnji rast ulaganja, koja bi trebala dosegnuti 202,8 milijuna eura.

Najveći udio u lanjskome oglašavanju, približno 63 milijuna eura, pripada displeju, a onda društvenim mrežama – oko 60 milijuna eura. Njihov se rast ​nastavlja, ali najveće pomake bilježe oglašavanje na tražilicama, s više od 47 milijuna eura, i influencerski marketing – s više od deset milijuna eura ulaganja.