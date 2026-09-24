Klara odredila cijenu za izlazak s burze: Dionica vrijedi 99,49 eura

Pravična naknada gotovo je 23 posto niža od posljednje burzovne cijene od 129 eura. O povlačenju dionica odlučuje se 30. rujna

Zagrebačke pekarne Klara objavile su danas da je pravična naknada za dioničare koji na nju ostvare pravo utvrđena na 99,49 eura po dionici u postupku planiranog povlačenja kompanije sa Zagrebačke burze, što je poprilično niža cijena od posljednje po kojoj se dionicom trgovalo, ali i od vrijednosti utvrđene u ranijem elaboratu.

O povlačenju Klarinih dionica s Redovitog tržišta Zagrebačke burze odlučivat će se na glavnoj skupštini zakazanoj za 30. rujna. Dioničari koji glasuju protiv povlačenja moći će od društva zatražiti otkup dionica po utvrđenoj pravičnoj naknadi.

Samo jedan dan

Dionicama Klare od 18. svibnja do 18. kolovoza trgovalo se samo jednog od moguća 64 trgovinska dana, odnosno tijekom tek 1,56 posto trgovinskih dana. Jedina ostvarena, a time i prosječna ponderirana cijena iznosila je 129 eura. Naknada od 99,49 eura tako je gotovo 23 posto niža od te cijene.

Budući da se dionicama trgovalo u manje od trećine trgovinskih dana, pravična naknada prema Zakonu o tržištu kapitala ne utvrđuje se na temelju burzovnog prosjeka, nego elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice koji mora revidirati neovisni ovlašteni revizor.

Na temelju tih dokumenata Klara je sada utvrdila pravičnu naknadu od 99,49 eura po dionici. Današnja obavijest u cijelosti zamjenjuje raniju obavijest dioničarima o pravičnoj naknadi objavljenu 21. kolovoza.

Raniji elaborat, izrađen na temelju vrijednosti društva na dan 31. prosinca 2025., procijenio je fer vrijednost jedne dionice Klare prema DCF metodi u rasponu od 100,5 do 112,4 eura, sa srednjom vrijednošću od 106,5 eura. Nova procjena od 99,49 eura stoga je oko 6,6 posto niža od srednje vrijednosti iz ranijeg elaborata.

Rezultati izmijenili projekcije

Na novu procjenu utjecali su i rezultati poslovanja Klare te izmijenjene projekcije. U prvih sedam mjeseci kompanija je ostvarila 31,57 milijuna eura prihoda od prodaje i EBITDA-u od 1,99 milijuna eura, odnosno samo 37 posto iznosa planiranog za cijelu godinu. EBITDA marža iznosila je 6,2 posto, a razdoblje je završeno s neto gubitkom od 208 tisuća eura.

U elaboratu se navodi da nisu ostvarene sve očekivane sinergije nakon pripajanja pekarskog poslovanja Čakovečkih mlinova i NewMipa, dok su operativni troškovi rasli brže od prihoda, zbog čega su smanjene i projekcije poslovanja do 2030. godine.

Procijenjena tržišna vrijednost cjelokupnog kapitala Klare iznosi 51,53 milijuna eura. Društvo ima 517.947 izdanih dionica, iz čega proizlazi središnja vrijednost od 99,49 eura po dionici. Analiza diskontiranih novčanih tokova dala je raspon vrijednosti od 94,42 do 104,56 eura.

U procjenu je uključena i vrijednost Klarina 8,73-postotnog udjela u Trgovini Krk, procijenjenog na približno 11 milijuna eura. Klarin udio smanjen je s 11,51 posto nakon što je NewMip pripojen Trgovini Krk.

Dionice Klare još su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze. Uprava je povlačenje s burze obrazložila time da kompanija od uvrštenja i trgovanja dionicama više ne ostvaruje značajne koristi, dok su troškovi burzovnog statusa znatni.