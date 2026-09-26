Prihodi su utrostručeni, a Studenac završio u predstečaju

Analiza otkriva što se događalo iza snažnog rasta: dug je eksplodirao, profitabilnost pala, a gotovo 40 posto aktive čini goodwill

piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje

Studenac je u samo pet godina gotovo utrostručio prihode i izrastao u šestog najvećeg trgovca u Hrvatskoj. No akvizicijski rast financiran dugom nije pratio rast profitabilnosti. Neto dug narastao je na 271 milijun eura, kapital se istopio na samo sedam posto aktive, a gotovo 40 posto imovine čini goodwill. Predstečaj zato nije posljedica pada prodaje, nego financijske konstrukcije koja je postala preteška za zaradu koju lanac može generirati.