Tvrtke i tržišta

Prihodi su utrostručeni, a Studenac završio u predstečaju

26. rujna 2026.
Studenac trgovina

Studenac trgovina

foto Ratko Mavar
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Analiza otkriva što se događalo iza snažnog rasta: dug je eksplodirao, profitabilnost pala, a gotovo 40 posto aktive čini goodwill

piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje
 
Studenac je u samo pet godina gotovo utrostručio prihode i izrastao u šestog najvećeg trgovca u Hrvatskoj. No akvizicijski rast financiran dugom nije pratio rast profitabilnosti. Neto dug narastao je na 271 milijun eura, kapital se istopio na samo sedam posto aktive, a gotovo 40 posto imovine čini goodwill. Predstečaj zato nije posljedica pada prodaje, nego financijske konstrukcije koja je postala preteška za zaradu koju lanac može generirati.
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#Nikola Nikšić#Studenac#Enterprise Investors#Predstečaj#Financijska Analiza
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