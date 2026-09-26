Tvrtke i tržišta
Prihodi su utrostručeni, a Studenac završio u predstečaju
26. rujna 2026.
foto Ratko Mavar
Analiza otkriva što se događalo iza snažnog rasta: dug je eksplodirao, profitabilnost pala, a gotovo 40 posto aktive čini goodwill
piše: Nikola Nikšić, Konter savjetovanje
Studenac je u samo pet godina gotovo utrostručio prihode i izrastao u šestog najvećeg trgovca u Hrvatskoj. No akvizicijski rast financiran dugom nije pratio rast profitabilnosti. Neto dug narastao je na 271 milijun eura, kapital se istopio na samo sedam posto aktive, a gotovo 40 posto imovine čini goodwill. Predstečaj zato nije posljedica pada prodaje, nego financijske konstrukcije koja je postala preteška za zaradu koju lanac može generirati.
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