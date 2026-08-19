Zagreb kupuje zemljišta, prijave otvorene do kraja kolovoza

Grad Zagreb traži građevinska zemljišta od najmanje tisuću četvornih metara za reciklažna dvorišta i komunalne baze

Vlasnici građevinskih zemljišta koji ih žele prodati Gradu Zagrebu imaju još manje od dva tjedna za iskaz interesa. Rok za podnošenje prijava na javni poziv istječe 31. kolovoza 2026. godine, a Grad traži zemljišta za izgradnju reciklažnih dvorišta i komunalnih, odnosno operativnih baza.

Poziv se odnosi na zemljišta na području šest zagrebačkih gradskih četvrti – Gornji Grad – Medveščak, Črnomerec, Donja Dubrava, Podsljeme, Donji grad i Trnje.

Zanimljivo je da to nije prvi takav poziv ove godine. Grad je 12. ožujka objavio gotovo identičan poziv, ali tada je tražio zemljišta u sedam gradskih četvrti. Uz sadašnjih šest, na popisu je bila i Brezovica. Rok prvog poziva istekao je 30. travnja, dok je novi poziv objavljen 6. srpnja bez Brezovice. Iz objavljenih informacija nije vidljivo zbog čega je upravo ta četvrt u međuvremenu izostavljena, no moguće je da je odgovarajuće zemljište osigurano kroz prvi poziv.

Izbor četvrti zanimljiv je i kada se usporedi s postojećom mrežom reciklažnih dvorišta. Prema aktualnim podacima Čistoće, Zagreb ima 11 fiksnih i 11 mobilnih reciklažnih dvorišta, a ni u jednoj od šest četvrti obuhvaćenih pozivom nema fiksnog reciklažnog dvorišta. Mobilna dvorišta trenutačno postoje u Gornjem Gradu - Medveščaku, Podsljemenu i Trnju, dok ih na aktualnom popisu nema u Donjem gradu, Črnomercu i Donjoj Dubravi.

Ponuđeno zemljište mora imati najmanje tisuću četvornih metara, a može se sastojati od jedne ili više katastarskih i/ili zemljišnoknjižnih čestica. Ponudu mogu podnijeti i vlasnici susjednih parcela zajedno, ako je od njihovih zemljišta moguće formirati građevinsku česticu potrebne površine. Poziv se pritom ne odnosi isključivo na prazne parcele – građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojem već postoji građevina.

Važan uvjet je i namjena zemljišta prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba. Zemljište se mora nalaziti unutar površina namijenjenih infrastrukturnim sustavima, gospodarskoj, proizvodnoj ili poslovnoj namjeni, trgovačkim kompleksima, stanovanju, mješovitoj pretežito stambenoj ili poslovnoj namjeni te javnoj i društvenoj namjeni.

Grad Zagreb traži i da zemljište bude u urednom vlasništvu, bez upisanih tereta. To uključuje hipoteke, založna prava, zabilježbe, služnosti, sudske sporove i druga pravna ograničenja.

Nakon zatvaranja poziva gradsko povjerenstvo pregledat će pristigle ponude i predložiti one koje smatra prihvatljivima. Pritom cijena neće biti jedini kriterij. Grad će gledati tržišnu vrijednost zemljišta, njegovu površinu i oblik, usklađenost s prostornim planom, prometnu povezanost te opremljenost komunalnom infrastrukturom.

Ni cijenu vlasnici neće moći jednostavno odrediti sami. Tržišnu vrijednost zemljišta utvrdit će ovlašteni sudski vještak, a tako procijenjena vrijednost bit će osnova za određivanje kupoprodajne cijene. Konačnu odluku o kupnji, ovisno o vrijednosti i primjenjivim propisima, donosit će gradonačelnik i/ili Gradska skupština.

Sam iskaz interesa ipak ne znači da će Grad zemljište i kupiti. Poziv izričito navodi da Grad nije obvezan sklopiti ugovor ni s jednim ponuditeljem, a u slučaju više odgovarajućih parcela može izabrati onu koja najbolje odgovara budućem reciklažnom dvorištu ili komunalnoj bazi. Poziv može i djelomično ili u cijelosti poništiti.