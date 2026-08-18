AI milijunaši redefiniraju luksuz: Manje statusa, više funkcije

AI i tehnološki boom stvorili su novu generaciju bogataša koja tradicionalni luksuz zamjenjuje privatnošću, zdravljem i funkcionalnošću

Novo bogatstvo stvoreno procvatom umjetne inteligencije počinje mijenjati i tržište luksuza. Kako piše Financial Times, nova generacija milijunaša i milijardera ne zadovoljava se velikim kućama i skupim automobilima, već traži privatne avione, jahte i druge trofejne proizvode koji su prilagođeni njihovu načinu života. Brzi rast kompanija poput OpenAI-ja i Anthropica stvorio je val novih bogataša koji sada počinju trošiti. A njihovi ukusi, čini se, prilično se razlikuju od onih tradicionalno bogatih.

Broj milijardera u svijetu porastao je 13 posto na godišnjoj razini, na 3.302, u 12 mjeseci zaključno s travnjem, pri čemu ih je više od tisuću u SAD-u, prema podacima UBS-a. Prvi trofej uglavnom je kuća. U San Franciscu je srednja cijena obiteljske kuće u lipnju dosegnula 2,1 milijun dolara, gotovo 25 posto više nego godinu ranije, prema podacima agencije Compass.

No kada jednom riješe stambeno pitanje, novi bogataši iz AI i tehnološkog buma okreću se privatnim zrakoplovima, superautomobilima i jahtama. Pritom ih manje zanimaju šampanjac, bijele rukavice i tradicionalno pokazivanje statusa, a više privatnost, učinkovitost, zdravlje i mogućnost potpune personalizacije.

- Pojava ekstremno bogatih ljudi iz svijeta umjetne inteligencije otvorila je potpuno novi val potražnje za kompanijama koje omogućuju pristup privatnim zrakoplovima, jahtama i superautomobilima - rekao je Paul Charles, konzultant za luksuzna putovanja.

Luksuz više nije samo pokazivanje statusa

Kako prenosi Reuters, ljudi koji su se nedavno obogatili troše oko trećinu manje na odjeću i kožnu galanteriju nego oni koji potječu iz obiteljskog bogatstva. Umjesto toga, više ih zanimaju nekretnine, automobili, jahte, putovanja i različita iskustva.

Reuters donosi i nekoliko neobičnih primjera koji dobro pokazuju koliko se novi bogataši razlikuju od tradicionalne elite. Jedan bivši podatkovni znanstvenik SpaceX-a, koji sada posjeduje oko 3,5 milijuna dolara vrijedne dionice kompanije, potrošio je 10 tisuća dolara na meteorite i još pet tisuća dolara na vatrogasni kamion.

Novo bogatstvo omogućilo mu je, kaže, da kupuje stvari koje bi ranije smatrao nepotrebnima. Sličan je i primjer Zacka Kassa, bivšeg stratega u OpenAI-ju, koji je dio novca koji je zaradio zahvaljujući kompaniji iskoristio za kupnju profesionalnog odbojkaškog kluba. Umjesto još jednog klasičnog statusnog simbola, odlučio je uložiti u nešto što ga osobno zanima.

Privatni avion zbog vremena, a ne prestiža

Malo je načina putovanja koji više simboliziraju golemo bogatstvo od privatnog zrakoplova. Flexjet, koji omogućuje kupnju udjela u vlasništvu nad zrakoplovom, bilježi porast klijenata koji su se obogatili zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i drugim tehnološkim kompanijama. Taj je trend prosječnu dob klijenata kompanije snizio za desetak godina, rekao je njezin izvršni direktor Andrew Collins.

Nova generacija kupaca ima i drukčija očekivanja. Osim što žele plaćati bitcoinom i drugim kriptovalutama, rezervacije često žele obavljati putem aplikacije ili WhatsAppa, bez dugog čekanja i posrednika.

- Ako je potrebno više od nekoliko minuta da dobijete ponude i potvrdite rezervaciju, mnogi će izgubiti interes - rekao je Charles Robinson, osnivač platforme EnterJet.

Promijenili su se i zahtjevi u samom zrakoplovu. Šampanjac i luksuzni stolnjaci više nisu prioritet. Novi klijenti traže zdravu hranu i vrlo specifične proizvode, od premium vode do cateringa prilagođenog zdravom životnom stilu.

- Privatno lete zbog učinkovitosti i diskrecije, a ne zbog društvenog prestiža - rekao je Robinson.

Automobil mora biti jedinstven

Sličan obrazac vidi se i kod automobila. Novi AI milijunaši spremni su promijeniti automobil nakon samo šest mjeseci kako bi došli do najnovijeg modela, a posebno cijene mogućnost personalizacije. Lamborghini je među mlađim tehnološkim poduzetnicima pronašao posebno dobru publiku. Njegov Urus može se prilagoditi izborom od više od 150 boja, a kupci dodatno ugrađuju aerodinamičke i karbonske pakete kako bi automobil izgledao potpuno drugačije.

- Takav je automobil na kraju krajeva poput igračke. To je način izražavanja osobnosti kupca - rekao je Stefano Cossalter, direktor proizvodne linije Urusa u Lamborghiniju.

Ferrari je, prema ljudima bliskima kompaniji, također dobio pozitivne reakcije kupaca iz Silicijske doline na svoj prvi električni automobil Luce. Model je izazvao podijeljene reakcije tradicionalnih obožavatelja zbog dizajna, no izvršni direktor Benedetto Vigna smatra da predstavlja priliku za privlačenje novih kupaca.

- Kad god na tržištu imate novi val novca, Ferrari je dobar izbor - rekao je Vigna.

Još je ekstremniji primjer Rolls-Royce Cullinan koji je jedna kompanija kupila za AI poduzetnika iz Los Angelesa u njegovim dvadesetima. Tražio je 'jedinstven automobil', pa je njegov Cullinan potpuno preuređen, uključujući zamjenu karakteristične crne boje jarko plavom i narančastom.

- Naš klijent nikada neće negdje doći svojim Rolls-Royceom i vidjeti da netko drugi ima isti automobil - rekao je osnivač kompanije EMJ Exclusive Ed Somner Bogard.

Jahte moraju biti funkcionalne

Nova generacija bogataša mijenja i tržište jahti. Jeff Brown, vlasnik trgovine jahtama iz San Diega, kaže da je snažno profitirao od novog vala kupaca iz San Francisca koji su 'preko noći postali bogati'.

Među njima su zaposlenici i investitori Nvidije, a umjesto plutajućih luksuznih palača traže brža i dugotrajnija plovila namijenjena putovanjima, sportu i avanturi.

- Ovo nisu luksuzni brodovi. To su vrlo funkcionalni strojevi koji mogu brzo prijeći velike udaljenosti i prevoziti puno zabavnog sadržaja - rekao je Brown.

Na zahtjev kupaca Princess Yachts na svoje jahte ugrađuje vrhunsku Technogym opremu za vježbanje, a jedan je klijent tražio čak i Pelotonov bicikl na otvorenoj gornjoj palubi. Traže se i Starlinkovi terminali, oprema za ronjenje i hidrogliserske jedrilice. Zdravlje je postalo važnije od tradicionalnog raskoša. Kako je rekao Brown, njegovi klijenti 'ne sjede na palubi i ne ispijaju Mai Tai', nego žele biti aktivni.