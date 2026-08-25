Gosti biraju održivi smještaj, GreenMark za 15 minuta provjerava vaš objekt

Kako održivost postaje važan kriterij pri izboru smještaja, GreenMark iznajmljivačima pomaže pripremiti objekte za eko-certifikaciju

Održivost u turizmu više nije samo poželjna praksa - sve više postaje jedan od kriterija pri odabiru smještaja. Prema istraživanju Booking.com-a provedenom 2024. godine na više od 31.000 putnika iz 34 zemlje, uključujući 950 ispitanika iz Hrvatske, čak 83 posto putnika smatra da je održivo putovanje važno, dok dvije trećine vjeruje da bi platforme za rezervaciju trebale koristiti jedinstvene certifikate održivosti.

Istovremeno, za većinu privatnih iznajmljivača i malih hotela put do službenog eko-certifikata i dalje je dug, skup i često zbunjujući. Različiti standardi, opsežna dokumentacija i potreba za stručnim savjetovanjem predstavljaju izazov koji mnogi jednostavno nemaju vremena ili resursa savladati.

Upravo zato zagrebački istraživačko-inovacijski laboratorij STEMwise razvija GreenMark, web-platformu koja vlasnicima apartmana, kuća za odmor i malih hotela omogućuje da u svega petnaestak minuta procijene održivost svog objekta, dobiju jasne preporuke za poboljšanje te saznaju koliko su blizu stjecanju priznatih certifikata održivosti.

Održivost prevedena na jezik iznajmljivača

Korištenje platforme jednostavno je i ne zahtijeva prethodno znanje. Korisnik prolazi kroz četiri područja - upravljanje objektom, energiju, vodu te gospodarenje otpadom. Nakon završetka procjene dobiva indeks održivosti na skali od 0 do 100, ali i konkretan popis koraka koji mogu odmah unaprijediti poslovanje.

Primjerice, iznajmljivač može saznati da za određeni certifikat već ispunjava većinu kriterija te da mu nedostaje tek nekoliko jednostavnih mjera poput LED rasvjete, boljeg razvrstavanja otpada ili informiranja gostiju o štednji vode.

Platforma pritom rezultate povezuje s kriterijima priznatih certifikata poput Eco-Domusa, Green Keya i EU Ecolabela, pa korisnik odmah vidi koji mu je certifikat najbliži i što treba napraviti kako bi ga ostvario.

- Htjeli smo alat koji govori jezikom iznajmljivača, a ne jezikom regulative. Održivost prečesto zvuči kao dodatni trošak i birokracija, a zapravo je prilika – i za bolje iskustvo gostiju i za niže troškove poslovanja. GreenMark u petnaest minuta pretvara apstraktnu temu u konkretan popis koraka koje iznajmljivač može odmah primijeniti - kaže Petar Gregurić, osnivač i direktor tvrtke STEMwise.

Transparentna procjena umjesto 'crne kutije'

Za razliku od brojnih digitalnih alata koji daju rezultat bez objašnjenja, GreenMark jasno prikazuje kako je ocjena formirana. Svako područje procjene ima svoju važnost, a korisnik može vidjeti koje mu aktivnosti najviše podižu ili spuštaju ukupni rezultat.

Osim ukupnog indeksa održivosti, platforma zasebno procjenjuje spremnost za pojedine certifikate i objašnjava koje kriterije objekt već zadovoljava, a gdje još postoji prostor za napredak.

- Ne želimo dijeliti certifikate niti glumiti auditore. GreenMark pokazuje gdje se objekt trenutno nalazi, zašto je dobio upravo tu ocjenu i koji je najjednostavniji put do željenog certifikata. Smatramo da korisnici trebaju razumjeti rezultate koje dobivaju, zbog čega je cijeli sustav procjene potpuno transparentan - dodaje Gregurić.

Više od same procjene

GreenMark nije zamišljen samo kao alat za ocjenjivanje. Platforma korisnicima pruža i praktične vodiče o energetskoj učinkovitosti, uštedi vode, gospodarenju otpadom te ostalim praksama koje certifikacijska tijela očekuju od održivih smještajnih objekata.

Osnovna samoprocjena dostupna je potpuno besplatno, dok napredni paketi uključuju detaljnija izvješća, individualno savjetovanje te podršku tijekom procesa certificiranja. Registrirani korisnici mogu pratiti napredak svojih objekata kroz vrijeme i uspoređivati rezultate iz sezone u sezonu.

Razvijan zajedno s iznajmljivačima

Platforma je od početka razvijana u suradnji s privatnim iznajmljivačima, čije su povratne informacije značajno oblikovale konačno korisničko iskustvo. Na temelju prvih testiranja pojednostavljeni su koraci procjene, ubrzano ispunjavanje upitnika te dodatno prilagođene preporuke kako bi bile što konkretnije i lakše primjenjive u svakodnevnom poslovanju.

Priprema za nova europska pravila

GreenMark dolazi u trenutku kada održivost postaje i regulatorno pitanje. Prema novim europskim pravilima o zelenim tvrdnjama, od rujna 2026. godine općenite tvrdnje poput 'eko' ili 'prijatelj okoliša' više se neće moći koristiti u oglašavanju bez odgovarajućih dokaza.

Za iznajmljivače to znači da će održivost sve češće trebati moći dokazati, a ne samo isticati u promociji. Upravo zato STEMwise želi omogućiti jednostavan prvi korak prema certificiranju i pomoći malim turističkim objektima da se na vrijeme pripreme za nove zahtjeve tržišta.

Pilot projekt trenutačno se provodi s privatnim iznajmljivačima, nakon čega slijedi javno lansiranje platforme u Hrvatskoj te postupno širenje na europsko tržište, gdje posluje oko dva milijuna malih i srednjih turističkih poduzeća koja se suočavaju s istim izazovima zelene tranzicije.

GreenMark razvija tvrtka STEMwise u sklopu programa FU-TOURISM, projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz Program jedinstvenog tržišta (SMP-COSME). Platforma je dostupna na www.green-mark.eu.

O tvrtki STEMwise

STEMwise d.o.o. istraživačko-inovacijski je laboratorij iz Zagreba nastao kao spin-off Sveučilišta u Zagrebu. Tvrtka je specijalizirana za objašnjivu umjetnu inteligenciju i komercijalizaciju istraživačkih rezultata te sudjeluje kao istraživački partner u osam europskih projekata istraživanja i inovacija s partnerima iz 19 zemalja.

Uz razvoj vlastite AI platforme eSARP, STEMwise organizira i Horizon Europe Summit – prvu konferenciju posvećenu programu Obzor Europa u jugoistočnoj Europi. Osnivač i direktor Petar Gregurić član je Upravnog odbora europske COST akcije AI-GUIDE (CA25157), posvećene odgovornoj primjeni generativne umjetne inteligencije. Više informacija dostupno je na www.stemwise.eu.