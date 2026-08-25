Kako se od kiselih krastavaca napravio milijunski brend

Good Girl Snacks publiku je okupio prije proizvoda, a upravo su pratitelji sudjelovali u razvoju okusa i poslovnih odluka

Da vas netko pita kako izgleda proces lansiranja brenda iz kategorije robe široke potrošnje (FMCG), vjerojatno biste rekli da najprije, valjda, valja razviti proizvod, dizajnirati ambalažu pa pronaći distributera i, naravno, kupce. Međutim, dvije prijateljice, Leah Marcus i Yasaman Bakhtiar, krenule su obratnim, naizgled nelogičnim, putom. I uspjele.

Njihov brend kiselih krastavaca Good Girl Snacks danas se prodaje u američkom Whole Foodsu i prestižnome, omiljenom lancu influencera i selebritija Erewhonu, a njihova neobična poduzetnička priča postala je primjer kako osmisliti i prodati potpuno novi brend u saturiranoj kategoriji; razvaliti offline, ali i online. Naime, taj je pametni tandem prije nekoliko godina primijetio da hashtag #pickle (engl. krastavci) na TikToku ima gotovo deset milijardi pregleda. To je bilo prilično nevjerojatno, posebno uzme li se u obzir da kategorija kiselih krastavaca u trgovinama posljednjih desetljeća izgleda potpuno jednako; u krastavcima nema ništa seksi, ništa uzbudljivo.