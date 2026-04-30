AD Plastik: rast prihoda i stabilizacija poslovanja u 2026.

Financijski rezultati AD Plastika pokazuju rast profitabilnosti i poboljšanje operativnih pokazatelja u ovoj godini

AD Plastik Grupa u prvom je tromjesečju ostvarila prihode od 39,5 milijuna eura, što je 12,3 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je dobit povećana za 7,3 posto na 4,25 milijuna eura.

Rashodi su pritom rasli 8,5 posto na 36,5 milijuna eura, dok je EBITDA porasla za čak 40,2 posto, na 6,16 milijuna eura. U kompaniji to pripisuju učincima optimizacije troškova i povećanoj operativnoj disciplini.

Uz prethodno spomenuti rast EBITDA marže, snažnom rastu neto dobiti Grupe uvelike je pridonio značajan rast udjela u dobiti pridruženog društva. Neto dobit matičnog društva u promatranom razdoblju iznosi 3,66 milijuna eura i rezultat je povećanih prihoda od serijske proizvodnje uz povećanje iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, te istovremenoj optimizaciji troškova.

Ulazak u nove niše

U razdoblju koje slijedi planira se daljnje proširenje baze kupaca, i ulazak u nove tržišne niše, u okviru automobilske industrije, što bi trebalo pozitivno utjecati na prihode od vlastite proizvodnje, iskorištenost kapaciteta, efikasnost i ukupnu profitabilnost.

U svrhu dodatnog smanjenja cikličnosti automobilskog tržišta, dio portfelja postupno se usmjerava i izvan autoindustrije, na odabrane segmente koji zahtijevaju slične kompetencije u razvoju i serijskoj proizvodnji plastičnih komponenti.

Na taj način se planira proširiti baza prihoda, povećavati iskoristivost proizvodne infrastrukture, te se otvara prostor za stabilnije narudžbe s drugačijom dinamikom potražnje.

Razduživanje

U izvještajnom razdoblju Grupa je uspješno nastavila s razduživanjem što se najbolje vidi iz pokazatelja neto financijskog duga koji je u odnosu na kraj prošle godine smanjen za 2,12 milijuna eura. Glavnina ovog smanjenja zaduženosti dolazi iz matičnog društva čiji je neto financijski dug niži za 2,11 milijuna eura uz rast pozicije novca.

Uz planirani nastavak razduživanja i uz pretpostavku projicirane razine kamatnih stopa, u narednom periodu u kompaniji očekuju pozitivan utjecaj na troškove financiranja.

Planovi Grupe za naredne tri godine predviđaju umjeren godišnji rast prihoda od oko pet posto. Ciljana EBITDA marža za to razdoblje postavljena je na razinu od 13 posto, uz planirane godišnje investicije od osam milijuna eura. Daljnji razvoj ovisit će o stabilnosti potražnje na europskom tržištu automobila i uspješnosti implementacije novih ugovorenih poslova.