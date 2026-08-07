Kineski proizvođači spašavaju posrnule europske tvornice automobila

Fiatova tvornica Cassino gotovo je prazna, a Stellantis razmatra kinesko partnerstvo kako bi sačuvao proizvodnju i radna mjesta

Kriza europske automobilske industrije dovela je do neobičnog savezništva, proizvođači koji su donedavno bili konkurencija sada bi trebali pomoći u spašavanju tvornica na Starom kontinentu. Jedan od simbola problema je Fiatova tvornica Cassino u Italiji, koja je od industrijskog diva postala gotovo prazan pogon, prenosi Financial Times.

Nekada pokretač lokalnog gospodarstva, velika Fiatova tvornica, smještena oko 130 kilometara jugoistočno od Rima, danas izgleda gotovo napušteno. Parkirališta su prazna, vrata zaključana, a od 2200 zaposlenika mnogi rade tek nekoliko dana mjesečno. U prvoj polovini 2026. godine proizvedeno je samo 6700 automobila, dok je godišnji kapacitet tvornice čak 300 tisuća vozila.

Denise Tisci, 40-godišnja radnica i majka troje djece, od svibnja nije radila nijednu smjenu te, poput brojnih kolega, ovisi o državnom programu skraćenog rada.

- Morali smo smanjiti mnoge stvari, čak i nešto tako osnovno poput odlaska s djecom na pizzu. Ponižavajuće je kada se moramo suočiti s djecom - rekla je Tisci, koja u tvornici radi od 2007. godine.

Stellantis traži rješenje u Kini

Radnici očekuju da će Stellantis, vlasnik Fiata, za Cassino pronaći rješenje kroz suradnju s kineskim proizvođačima, slično kao što je već napravio u Francuskoj i Španjolskoj s kompanijama Leapmotor i Dongfeng.

- Ovo nije samo način da preživimo i uhvatimo korak s novim konkurentima, već i prilika za povećanje obujma proizvodnje i rast u Europi - rekao je Emanuele Cappellano, čelnik Stellantisova europskog poslovanja.

Potpuno zatvaranje talijanskih pogona zasad je isključeno, a Stellantis očekuje rješenje za Cassino do kraja godine.

- Svaki partner koji bi premjestio proizvodnju u ove pogone je dobrodošao - rekao je gradonačelnik Cassina Enzo Salera, upozoravajući da automobilska kriza pogađa cijelu lokalnu ekonomiju.

Europska automobilska industrija čini oko sedam posto BDP-a kontinenta i osigurava gotovo 14 milijuna radnih mjesta. No prodaja automobila i dalje je oko tri milijuna vozila ispod razina prije pandemije, dok kineski proizvođači sve snažnije ulaze na europsko tržište. Nissan surađuje s Cheryjem u Velikoj Britaniji, Volkswagen pregovara s Xpengom, a Ford je dogovorio suradnju s Geelyjem u Španjolskoj.

- Okruženje u Europi zauvijek se promijenilo. Cilj je doći do najnižih troškova - rekao je Jim Baumbick, šef Fordova europskog poslovanja.

Europa traži ravnotežu između opstanka i ovisnosti

Prema procjeni konzultantske kuće AlixPartners, zbog iskorištenosti kapaciteta europskih tvornica koja je ispod 60 posto, višak proizvodnih mogućnosti mogao bi iznositi oko 2,5 milijuna vozila.

Stellantisov pristup dio stručnjaka vidi kao kratkoročno rješenje, ali upozoravaju da bi Europa mogla izgubiti vlastito tehnološko znanje i dobavne lance ako se proizvodnja svede samo na završnu montažu kineskih vozila.

- Ako je namjera stvoriti tehnološko-industrijsko partnerstvo koje može popuniti kapacitete tvornice i zaštititi dobavni lanac, to je dobrodošlo. Ali ljudi moraju dolaziti u Italiju proizvoditi, a ne samo sastavljati - rekao je talijanski ministar industrije Adolfo Urso.

Jedan od najvećih izazova bit će upravo lokalna proizvodnja komponenti. Dobavljači automobilskih dijelova zapošljavaju dvostruko više ljudi nego sami proizvođači automobila, pa strahuju da bi kineska partnerstva mogla ugroziti njihov posao.

- Mi radnici u lancu dobave mogli bismo biti ugroženi - rekao je Marco Leone, zaposlenik tvrtke koja proizvodi dijelove za Cassino.

Kineski proizvođači tvrde da žele razvijati lokalne dobavne lance, ali priznaju da će taj proces trajati.

- Lokalizacija je postupan proces koji ovisi o zrelosti dobavnih lanaca, troškovima i spremnosti da postanemo dio lokalnog industrijskog ekosustava - rekao je Charlie Zhang, izvršni potpredsjednik Chery Internationala.

Slabija kineska potražnja dodatno potiče proizvođače na izvoz. Očekuje se da će kineski izvoz automobila ove godine porasti 41 posto, na više od 10 milijuna vozila. U Cassinu radnici ipak ostaju oprezni. Dugogodišnji zaposlenik Roberto D’Epiro kaže da tvornica 'polako umire', ali upozorava da eventualno partnerstvo mora biti ravnopravno.