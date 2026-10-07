Wollsdorf Components ide u likvidaciju nakon milijunskog gubitka

Wollsdorfov pogon u Jalžabetu lani je ostvario 43,9 milijuna eura prihoda i gotovo četiri milijuna eura neto gubitka

Wollsdorf Components ušao je u likvidaciju, a dosadašnji direktor Alfred Hager imenovan je likvidatorom.

Društvo je dio austrijske Wollsdorf grupe i u Hrvatskoj posluje od 2013. godine. U pogonu u Poduzetničkoj zoni Jalžabet proizvode se dijelovi i komponente od kože, ponajprije za automobilsku, ali i zrakoplovnu industriju.

Riječ je o jednom od većih industrijskih poslodavaca u Varaždinskoj županiji. Prema podacima Fine, Wollsdorf Components je u 2025. ostvario 43,9 milijuna eura prihoda, što je 17 posto manje nego godinu prije, te neto gubitak od gotovo četiri milijuna eura.

Dio je to šire priče o tvrtki Wollsdorf Leder Schmidt & Co te holding tvrtke Wollsdorf International koji su Zemaljskom sudu u Grazu ponijeli zahtjev za pokretanjem postupka restrukturiranja.

Postupak se odnosi na 365 zaposlenika i otprilike 660 vjerovnika, a kao razlog se navodi 'negativan razvoj događaja u industriji automobilske opskrbe'.

Kako je objavljeno na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, od rujna 2024. Wollsdorf Grupa, koja uvelike ovisi o narudžbama velikih europskih proizvođača originalne opreme, bilježi pad potražnje. Tijekom 2025. godine pad je intenziviran.

Wollsdorf Leder poduzeo je dodatne mjere za smanjenje troškova materijala, pregovarajući o cijenama sa dobavljačima ili ih u nekim slučajevima mijenjajući. U ožujku i travnju 2025. uska grla u opskrbi zbog slučajeva slinavke i šapa u Mađarskoj i Slovačkoj utjecala su na kvalitetu isporučene kože i proizvodnju.

Wollsdorf Grupa ima djelomične ili stopostotne udjele u podružnicama u Hong Kongu, Hrvatskoj, Meksiku i Urugvaju. S druge strane, Wollsdorf Leder Schmidt & Co GmbH upravlja središnjim proizvodnim pogonom u Wollsdorfu, gdje proizvodi štavljene, obrađene i obojene kožne materijale. Oni služe kao poluproizvod za tvornicu u Varaždinu (automobilska i zrakoplovna industrija) te kao gotovi proizvodi za industriju namještaja.

Podsjetimo, ova kompanija specijalizirana je za proizvodnju automobilske kože i svjetski je lider u proizvodnji kožnih navlaka za volane, koje čine 81 posto prihoda. Portfolio uključuje i kožne presvlake za zračne jastuke, instrument-ploče, ručice mjenjača te sjedala i obloge vrata.