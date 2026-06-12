OXY Technical Gases, AD Plastik i Fanon dobili Lider invest nagrade

Osim te tri tvrtke u glavnim kategorijama, posebna priznanja još su dobili i Podravka, Končar, TT Kabeli, Prima Mobilis i Bauwerk Group Hrvatska

OXY Technical Gases, AD Plastik i Fanon ovogodišnji su dobitnici nagrade 100% Lider Invest za veliku, srednju i malu investiciju. Nagrade su dodijeljene u petak u sklopu Liderove Investicijske konferencije, a nagradu za investiciju veću od 20 milijuna eura, koju im je uručio Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, u ime OXY Technical Gasesa preuzeli su članovi Uprave OXY-a Vanja Ivančević i Aljaž Pogačar te direktor postrojenja Marin Antunović.

OXY Technical Gases je zajedničko proizvodno društvo koje su osnovali SIAD Group i SOL Group, a upravlja postrojenjem za razdvajanje zraka u Velikoj Gorici, pokraj Zagreba, kao ključnim dijelom dugoročne strategije obiju kompanija za jačanje industrijskih kapaciteta i tržišne prisutnosti u jugoistočnoj Europi. Postrojenje, otvoreno prošle godine, osigurava stabilnu i konkurentnu opskrbu tekućim kisikom, dušikom i argonom, podupirući razvoj ključnih industrijskih sektora te jačajući otpornost regionalnih opskrbnih lanaca.

Pouzdan i konkurentan partner

Projektirano i izvedeno od strane SIAD-a prema visokim standardima učinkovitosti, postrojenje objedinjuje proizvodne kapacitete velikih razmjera s optimiziranim energetskim performansama, omogućujući ekonomično poslovanje uz smanjen utjecaj na okoliš. Ovo ulaganje odražava zajedničku industrijsku viziju usmjerenu na tehnološku izvrsnost, održivost i stvaranje vrijednosti kroz prekograničnu suradnju, istodobno jačajući poziciju Hrvatske unutar europskog industrijskog ekosustava.

Zdenko Lucić, Marin Antunović, Vanja Ivančević i Aljaž Pogačar

Postrojenje je u potpunosti operativno i njime upravlja tim visoko specijaliziranih domaćih stručnjaka koji objedinjuju lokalno inženjersko i kemijsko znanje. Time se potiče razvoj dugoročnih industrijskih kompetencija te se OXY pozicionira kao pouzdan i konkurentan partner za potrebe sve zahtjevnijeg i visoko specijaliziranog industrijskog tržišta u regiji.

AD Plastik je uz nagradu 100% Lider Invest srednja investicija (između 1,3 i 19,9 milijuna eura) dobitnik i nagrade Export Lider Invest za investiciju koja je najviše pridonijela izvozu. Solinski proizvođač automobilskih dijelova nagrađen je za investicijski projekt za proizvodnju ukrasnih dijelova eksterijera vozila Fiat Grande Panda.

Projekt predstavlja jedan od značajnijih razvojnih i proizvodnih iskoraka AD Plastika u posljednjih nekoliko godina. Njime je kompanija dodatno osnažila proizvodne kapacitete u Hrvatskoj, implementirala nova tehnološka rješenja te potvrdila sposobnost razvoja i proizvodnje složenih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Ova investicija doprinosi rastu izvoza, jačanju konkurentnosti kompanije i dugoročnoj održivosti poslovanja, a istodobno stvara temelje za nove projekte, ulaganja i daljnji razvoj domaće industrijske proizvodnje.

Mladen Vedriš, Goran Soko i Mate Gojsalić

Nagrade je uručio Mladen Vedriš, izvanredni profesor na Visokom učilištu Effectus i predsjednik Stručnog žirija Lider Investa. Preuzeo ju je Goran Soko, član Uprave za financije, kontroling, računovodstvo i informatiku, dok je Export Lider Invest nagradu preuzeo Mate Gojsalić, direktor razvoja procesa u AD Plastiku.

Tri godine razvoja

Fanon, jedan od vodećih domaćih proizvođača hrane za životinje, nagrađen je za projekt Rupiol CaMilo energetskih dodataka za krave. - Iza njega su tri godine razvoja, brojni pokusi, tisuće analiza i put od prototipne linije do standardiziranog proizvoda i industrijskog procesa. Kada smo krenuli u ovaj projekt, željeli smo napraviti iskorak iz volatilnog commodity tržišta ulja i stvoriti veću dodanu vrijednost iz sirovina koje sami proizvodimo i koje su dostupne u našem okruženju. Zato naš razvoj danas ide u smjeru ulja, masti i proteina, područja koja će imati ključnu ulogu u budućnosti europske poljoprivrede i hranidbe životinja – istaknuo je prilikom preuzimanja nagrade Mario Jarnjak, izvršni direktor Fanona. Nagradu je uručio Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hamag-Bicra.

Vjeran Vrbanec i Mario Jarnjak

Uz tri glavne nagrade, dodijeljeno je i nekoliko posebnih nagrada. Tako je Employee Lider Invest nagradu za investiciju koja je najviše pridonijela zapošljavanju te Special Lider Invest nagradu dobio Končar. Nagrade je uručio Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i član Stručnog odbora Lider Investa, a nagradu je preuzela Nataša Barišić, direktorica Sektora nabave i logistike, KONČAR – Transformatorski kotlovi.

Nataša Barišić i Zdenko Lucić

Ovo je treće uzastopno priznanje Lider Investa, što potvrđuje kontinuitet razvojnih iskoraka i investicijske izvrsnosti KONČARA. Projekt izgradnje nove tvornice transformatorskih kotlova u Sesvetskom Kraljevcu snažan je iskorak za Grupu, ali i za hrvatsku industriju u cjelini jer objedinjuje tehnološki razvoj, jačanje domaće proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta i dugoročnu međunarodnu konkurentnost.

Spajanje održivosti i konkurentnosti

Eco Lider Invest nagradu za investiciju koja je najviše pridonijela održivom razvoju, kvaliteti života građana te zaštiti prostora i okoliša dobila je tvrtka Prima Mobilis. Nagradu je uručio Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, a preuzeo ju je Slaven Andrić, direktor tvrtke Prima namještaj. U Severinu kraj Bjelovara Prima grupa nije samo otvorila novu tvornicu pločastog namještaja, već ekološki i tehnološki najnapredniju tvornicu namještaja u Hrvatskoj, vrijednu 20 milijuna eura. U kompaniji su posebno ponosni na održivost tvornice koja koristi električnu energiju iz vlastite solarne elektrane, spajajući konkurentnost, zelenu energiju i domaće znanje.

Miodrag Šajatović i Slaven Andrić

Koprivnička Podravka dobitnica je dvije posebne nagrade: Posebnog priznanja za kontinuirano ulaganje te Posebnog priznanja za poticanje regionalnog razvoja. Kompanija je nagrađena za investicije ugradnje novog proizvodnog pogona za proizvodnju instant noodles proizvoda i otvorenje novog pogona za preradu rajčice. Nagrade je uručio Boris Teški, analitičar, konzultant, vlasnik tvrtke Instar i član Stručnog odbora Lider investa, a nagrade je preuzeo Branimir Perković, glavni direktor za proizvodnju i tehnologiju Podravke.

Boris Teški i Branimir Perković

Kako je kazao, novi pogon za preradu rajčice u sklopu Tvornice voća i povrća u Varaždinu ključni je dio projekta usmjerenog na povećanje domaće proizvodnje i postizanje samodostatnosti u ovoj sirovini, u što je Podravka uložila više od 13 milijuna eura. - Dnevno se u varaždinskom pogonu može preraditi do tisuću tona rajčice, svega nekoliko sati nakon berbe. Tako osiguravamo vrhunsku kvalitetu rajčice s hrvatskih polja u našim najvažnijim izvoznim proizvodima, ali i sigurnost kontinuiteta proizvodnje.

Uvođenjem nove linije za noodles proizvode u Tvornici tjestenine Podravka je osigurala vlastitu proizvodnju i tako još snažnije iskoračila u rastuću kategoriju instant-jela, usmjerenu mlađim kupcima u Hrvatskoj i još 15-ak tržišta u Europi. Na visoko automatiziranoj liniji može se proizvesti 10 tisuća komada noodlesa po satu, odnosno 40 milijuna komada godišnje. Uz povećanje proizvodnih kapaciteta, ovo ulaganje vrijedno oko 5 i pol milijuna eura otvorilo je i dvadesetak novih radnih mjesta – kazao je Perković.

Jačanje izvoznog potencijala

Podravka je uz tvrtku Bauwerk Group Hrvatska dobila i posebno priznanje 'Slavko Krajcar' za tehnološke inovacije. Nagradu je Bauwerku uručila Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lider medije, a nagradu je preuzeo Alen Mijoč, operativni direktor. Projektom vrijednim 3,5 milijuna eura, od čega je gotovo 40 posto sufinancirano bespovratnim sredstvima, Bauwerk je instalirao jednu od najsuvremenijih automatiziranih linija za proizvodnju drvenih podova koja omogućuje proizvodnju inovativnih vodootpornih podova te dodatno unapređuje produktivnost, fleksibilnost i održivost proizvodnje.

Bojana Božanić Ivanović i Alen Mijoč

- Nova tehnologija omogućuje povećanje kapaciteta i daljnje jačanje našeg izvoznog potencijala. Posebno smo ponosni na razvoj održivih proizvoda koji racionalnije koriste drvnu sirovinu i odgovaraju rastućim zahtjevima tržišta za prirodnim, kvalitetnim i konkurentnim rješenjima. Kao dio jedne od vodećih europskih grupacija u industriji parketa i drvenih podova, nastavljamo ulagati u inovacije koje stvaraju dugoročnu vrijednost te potvrđujemo da su vrhunska tehnologija i odgovorno korištenje prirodnih resursa temelj održive konkurentnosti na globalnom tržištu – izjavio je Alen Mijoč.

Podravka je dobila i nagradu za konkurentnost koju je Gordanu Drnasu, direktoru Sektora logistike, uručio Miodrag Šajatović. Na kraju, posebno priznanje za poticanje regionalnog razvoja dobila je tvrtka TT kabeli. Nagradu je također dodijelio Miodrag Šajatović, a preuzela ju je Marina Šaravanja, zamjenica predsjednika Uprave TT kabela.

Miodrag Šajatović i Gordan Drnas

Ova je tvrtka posljednjih godina prepoznata po kontinuiranim ulaganjima, širenju proizvodnih kapaciteta i jačanju prisutnosti na europskom tržištu, a izgradnja nove tvornice za proizvodnju srednjonaponskih i visokonaponskih kabela do 220 kV u Bedekovčini predstavlja najveći razvojni iskorak i najveću investiciju od osnutka.

Miodrag Šajatović i Marina Šaravanja

- Ovim ulaganjem proširili smo asortiman proizvoda te dodatno osnažili konkurentnost na europskom tržištu, gdje je svakim danom sve izraženija potreba za obnovom i modernizacijom elektrodistribucijskih mreža. Nova tvornica prostire se na 18.000 m², s kapacitetom od 22.000 tona kabela godišnje. Investicija je donijela nova radna mjesta, mogućnosti stručnog usavršavanja zaposlenika te poseban doprinos gospodarskom razvoju Hrvatskog zagorja. Ova faza predstavlja prvu etapu ukupnog investicijskog ciklusa, uz plan daljnjeg širenja kapaciteta i razvoja asortimana – poručila je Šaravanja.