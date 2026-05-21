Tragedija u Novom Sadu otvorila pitanje kvalitete gradnje u regiji

Na Liderovoj konferenciji o graditeljstvu stručnjaci upozorili da bez kvalitetnijeg nadzora, pripreme i reforme procedura nema sigurne gradnje

Digitalizacija prostora i poslovanja može ubrzati građevinski sektor, ali sama tehnologija neće riješiti ključne probleme industrije, zaključak je koji se provlačio kroz drugu Liderovu konferenciju o graditeljstvu 'Budućnost gradnje', održanu u zagrebačkom hotelu Zonar. Sudionici konferencije složili su se da najveće prepreke i dalje ostaju loša priprema projekata, komplicirane procedure, nedostatak stručnog kadra i sve veći pritisak rokova i troškova.

Kroz prezentacije o digitalnim prostornim planovima i digitalizaciji poslovnih procesa, ali i kroz panel raspravu o odnosu brzine, cijene i kvalitete gradnje, istaknuto je da sektor treba kvalitetnije planiranje, realnije rokove i bolju koordinaciju svih sudionika, od projektanata i urbanista do izvođača i investitora.