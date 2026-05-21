Tvrtke i tržišta

Tragedija u Novom Sadu otvorila pitanje kvalitete gradnje u regiji

21. svibnja 2026.
Graditeljstvo 2026. Okrugli stol: Gradnja pod pritiskom. Maja Tuđen Pavlinić, Maja Bručić, Branimir Bosanac i Antonija Knežević

Graditeljstvo 2026. Okrugli stol: Gradnja pod pritiskom. Maja Tuđen Pavlinić, Maja Bručić, Branimir Bosanac i Antonija Knežević

foto Ratko Mavar
Luka Kasalo
Luka Kasalo

Na Liderovoj konferenciji o graditeljstvu stručnjaci upozorili da bez kvalitetnijeg nadzora, pripreme i reforme procedura nema sigurne gradnje

Digitalizacija prostora i poslovanja može ubrzati građevinski sektor, ali sama tehnologija neće riješiti ključne probleme industrije, zaključak je koji se provlačio kroz drugu Liderovu konferenciju o graditeljstvu 'Budućnost gradnje', održanu u zagrebačkom hotelu Zonar. Sudionici konferencije složili su se da najveće prepreke i dalje ostaju loša priprema projekata, komplicirane procedure, nedostatak stručnog kadra i sve veći pritisak rokova i troškova.

Kroz prezentacije o digitalnim prostornim planovima i digitalizaciji poslovnih procesa, ali i kroz panel raspravu o odnosu brzine, cijene i kvalitete gradnje, istaknuto je da sektor treba kvalitetnije planiranje, realnije rokove i bolju koordinaciju svih sudionika, od projektanata i urbanista do izvođača i investitora.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Građevina#Gradnja#Hrvatska#Liderova Konferencija#Novi Sad#Digitalizacija
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right