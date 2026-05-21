Projekt euro stablecoina Qivalis dodao 25 banaka prije lansiranja

Qivalis se širi na 37 banaka nakon što je dodao 25 ​​novih članova u 15 zemalja, te na taj način jača planove za euro stablecoin

Qivalis, europski bankarski konzorcij koji razvija regulirani euro stablecoin, proširio se u srijedu na 37 članica nakon što je dodao 25 ​​novih banaka u 15 zemalja.

Novi članovi uključuju: ABN AMRO, Rabobank, Nordea i Intesa Sanpaolo. Konzorcij sa sjedištem u Amsterdamu cilja na lansiranje u drugoj polovici 2026.

- Ne gradimo samo platne sustave, već osiguravamo da se europski principi o zaštiti podataka, financijskoj stabilnosti i regulatornoj strogosti ugrade u sljedeću generaciju digitalnog novca - rekao je Howard Davies, predsjednik nadzornog odbora Qivalisa.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se europske institucije utrkuju u uspostavljanju alternativa stablecoinima kojima dominira američki dolar, a koji trenutno čine 98 posto tržišta, prema CoinGecku.

Španjolska predvodi novi bankarski val

Španjolska se pojavila kao najzastupljenija zemlja među 25 novih članica Qivalisa, dodavši pet institucija, uključujući ABANCA-u, ​​Banco Sabadell, Bankinter, Cecabank i Kutxabank.

Snažna prisutnost zemlje dolazi uz šire znakove ranog usvajanja stablecoina denominiranih u eurima, a podaci Brightyja nedavno ukazuju na Španjolsku kao vodeće maloprodajno tržište za korištenje euro stablecoina EURC-a od strane Circlea.

Dvije nove talijanske banke pridružile su se konzorciju. Francuska, Švedska, Grčka, Nizozemska, Finska i Irska također su dodale po dva nova člana, što ističe široko sudjelovanje diljem sjeverne i južne Europe.

Diverzificirano širenje jača Qivilisov cilj stvaranja jedinstvene, regulirane infrastrukture euro stablecoina u okviru tržišta kripto imovine Europske unije (MiCA).

Stav ECB-a suprotstavlja se stablecoin zamahu

Planovi konzorcija dolaze u vrijeme obnovljene rasprave u Europi o ulozi privatnih stablecoina u podržavanju globalne pozicije eura.

Predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde izjavila je početkom svibnja da stablecoini nisu najbolji put za Europu prema jačanju međunarodne uloge eura, odbijajući pozive da se na stablecoine potkrijepljene američkim dolarom odgovori ekvivalentima u eurima.

Unatoč tom stavu, bankarske inicijative poput Qivalisa nastavljaju dobivati ​​na zamahu dok institucije traže regulirane alternative dolarskim stablecoinima.

Konzorcij je surađivao s kripto tvrtkama prije planiranog lansiranja euro stablecoina.

U ožujku je Qivalis odabrao Fireblocks, pružatelja usluga čuvanja digitalne imovine, za tehnologiju tokenizacije, infrastrukturu novčanika i čuvanje, zajedno s alatima koji podržavaju usklađenost.

- Euro je europska valuta, a financijska infrastruktura na blockchainu trebala bi ga nositi, izgrađena od strane europskih institucija i regulirana europskim pravilima - rekao je izvršni direktor Qivalisa Jan Sell.