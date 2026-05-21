AutoZubak uvodi Lease.hr: pretplata na auto za tvrtke i sezonce

Najveća hrvatska automobilska grupacija ulazi u model 'mobility as a service', ciljajući novoosnovane tvrtke, udruge i sezonske biznise

Najveća hrvatska automobilska grupacija AutoZubak strateški širi svoj poslovni model izvan klasične prodaje vozila i ulazi u kategoriju koja u Hrvatskoj do sada nije postojala u sistemskom obliku – mobilnost kao usluga. Nova usluga Lease.hr predstavlja prvi domaći iskorak prema modelu pretplate na automobil.

Bitno za poslovnog korisnika: model uklanja tri glavne prepreke koje klasični leasing donosi. Prvo, ne traži kapitalna učešća – dok operativni i financijski leasing u Hrvatskoj u pravilu zahtijevaju učešće između 10 i 20 posto vrijednosti vozila, Lease.hr korisniku omogućuje ulazak u uslugu bez ikakvog inicijalnog ulaganja. Drugo, kod pojedinih volumnih modela rata se izračunava na razdoblje od pet godina, ali vozilo se može vratiti već nakon dvije i pol godine bez penala. Treće, otkupna cijena vozila može biti definirana već na početku ugovora.

Adresabilno B2B tržište identificirano u istraživanju Innovation Institute & Centera obuhvaća nekoliko segmenata. Prvi su novoosnovana poduzeća i obrti – samo u 2025. godini u Hrvatskoj je osnovano više od 34.000 novih poslovnih subjekata, od kojih značajan dio u prvim godinama poslovanja ne ispunjava uvjete za klasično bankarsko financiranje, ali ima izraženu potrebu za mobilnošću od prvog dana.

Drugi segment čine neprofitne organizacije. Od ukupno 35.059 aktivnih u Hrvatskoj, oko 3.500 ostvaruje prihode veće od 100.000 eura godišnje. Za njih pretplata na auto predstavlja predvidiv operativni trošak kompatibilan s pravilima financiranja iz javnih i europskih fondova.

Treći, posebno strateški značajan segment, čine tvrtke sa sezonskim ili projektnim potrebama. Riječ je o sezonskim djelatnostima u turizmu, ugostiteljstvu i poljoprivredi, projektnim djelatnostima, provoditeljima europskih projekata i tvrtkama s visokom fluktuacijom rukovodećih kadrova. Za sve njih usluga donosi predvidiv trošak prilagođen stvarnom razdoblju potrebe za vozilom, bez kapitalnog vezivanja sredstava.

Istraživanje pokazuje i zanimljivu ranjivu točku konkurencije: čak 46,6 posto rukovoditelja izjavljuje da bi voljelo tijekom godine mijenjati automobil koji koristi, a 53,9 posto zainteresirano je za opciju najma s mogućnošću kasnijeg otkupa.

Ključni element strateške diferencijacije od dosadašnje ponude jest izravna povezanost s cjelokupnim lagerom najvećeg trgovca. Modeli iz grupacije Volkswagen, Audi i Škoda dostupni su online, bez izuzetaka i s odmah vidljivim mjesečnim cijenama. Time je proces od izbora do ugovora značajno ubrzan u odnosu na klasične leasing kuće.