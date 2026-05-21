Građevinari: Zakoni su bolji, ali provedba i dalje zapinje

Struka na Liderovoj konferenciji upozorila da Hrvatsku koče javna nabava, manjak standardizacije i spori procesi u gradnji i stanovanju

Budućnost stanovanja u Europi sve se više svodi na pitanje brzine, učinkovitosti i stvarne provedivosti regulatornih promjena u građevinskom sektoru. Stoga, na drugoj Liderovoj konferenciji o građevinarstvu 'Budućnost gradnje', održanoj u zagrebačkom hotelu Zonar, otvorena je rasprava o tome koliko su nedavne zakonske izmjene u Hrvatskoj doista ubrzale i pojednostavnile procese u praksi.

Predstavnici struke, izvođača, projektanata i pravnih stručnjaka složili su se da su reforme nužne i da sektor ide u dobrom smjeru, no upozorili su kako najveći izazovi i dalje ostaju provedba, javna nabava, standardizacija i nedostatak stručnih kapaciteta.