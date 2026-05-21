Mars širi proizvodnju u Europi kroz investiciju od 190 milijuna funti

U fokusu investicije je tvornica čokolade u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koje se provodi u razdoblju od 2023. do 2028. godine

Tvrtka Mars, Incorporated, obiteljska tvrtka u čijem se portfelju nalaze brendovi kao što su M&M’s®, ORBIT®, SNICKERS®, PEDIGREE® i WHISKAS®, ponovno je potvrdila svoju predanost održivom ulaganju i inovaciji u Europi. Ulaganje od 190 milijuna funti u povijesnu tvornicu u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje se provodi u razdoblju od 2023. do 2028. godine s ciljem njezine transformacije u proizvodni centar nove generacije, predstavlja još jedan važan korak u dugoročnoj strategiji ulaganja tvrtke u Europi, nakon što je u rujnu 2025. najavila ulaganje od milijardu eura diljem EU-a.

Tvornica u Sloughu, mjesto na kojem je 1932. godine nastala kultna Mars čokoladica, važan je dio Marsove europske proizvodne mreže. Osim što opskrbljuje tržište Ujedinjenog Kraljevstva, tvornica je i ključan izvoznik prema tržištima Europe.

Ulaganje od 190 milijuna funti obuhvatit će uvođenje najmodernijih proizvodnih kapaciteta, spajajući robotiku i umjetnu inteligenciju s moderniziranim strojevima, naprednim sustavima hlađenja i energetski učinkovitom infrastrukturom, a s ciljem poboljšanja učinkovitosti i održivosti pogona. Mars će u tvornici implementirati tehnologiju digitalnog blizanca, koristeći podatke temeljene na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju proizvodnje, osiguravanje dosljedne kvalitete i smanjenje otpada. Ulaganje će također podržati opsežno usavršavanje zaposlenika, otvarajući nove putove prema ulogama u naprednom inženjerstvu, automatizaciji i proizvodnji temeljenoj na podacima te osiguravajući da zaposlenici imaju vještine potrebne za budućnost proizvodnje.

Dugoročnim pristupom Mars osigurava da poslovanje ostane vrhunske razine, konkurentno i spremno za budućnost, dok kao obiteljska tvrtka ostaje predan ulaganjima koja stvaraju trajne, pozitivne učinke za zajednice u kojima posluje.

Najnovije ulaganje dio je šire strategije tvrtke Mars, Incorporated usmjerene na jačanje proizvodnog i inovacijskog otiska u Europi. S više od 90 godina poslovanja u Europi, Mars upravlja s 24 tvornice u 10 zemalja EU-a, zapošljava 25.700 ljudi i izvozi na više od 100 tržišta – čineći regiju ključnom za globalni uspjeh tvrtke.

Kontinuirana ulaganja provode se i na drugim europskim tržištima:

U Francuskoj je Mars u posljednjih pet godina uložio gotovo 500 milijuna eura u svojih osam tvornica, s ciljem modernizacije proizvodnje i ubrzanja okolišne tranzicije. To uključuje obnovu proizvodne linije za sladoled u Steinbourgu, gdje se nalazi jedina Marsova tvornica sladoleda u Europi, te proširenje M&M’s centra izvrsnosti u Haguenauu, najveće M&M’s tvornice u Europi, pri čemu oba pogona izvoze više od 70% svoje proizvodnje.

U Nizozemskoj, Mars nastavlja godišnje ulagati između 28 i 30 milijuna eura u svoju tvornicu u Veghelu. U 2026. godini to uključuje ulaganje od 18 milijuna eura u novo postrojenje za mlijeko te 16 milijuna eura u nova postrojenja za konširanje, čime se dodatno jača uloga ovog pogona kao ključnog centra za proizvodnju čokolade u Europi.

U Poljskoj Mars ulaže oko 250 milijuna eura u razdoblju od 2023. do 2027. godine u svoju tvornicu čokolade u Janaszóweku. Ulaganje će uvesti najmoderniju automatizaciju i povećati kapacitet pogona za 63%, pozicionirajući tvornicu kao ključan pokretač Marsovih ambicija rasta u regiji.

Na globalnoj razini, dugoročna proizvodna strategija tvrtke Mars, Incorporated usmjerena je na izgradnju modernih, otpornih i inovativnih proizvodnih kapaciteta. To uključuje ranije najavljeni plan ulaganja od milijardu eura diljem EU-a.