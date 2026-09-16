AI je najbolja stvar za kontroling od Excela, ali postoji zamka

Tehnologija može revolucionarno unaprijediti kontroling, no bez strategije, uređenih procesa i znanja može samo brže proizvoditi iste probleme

piše: Jasmina Očko, konzultantica za kontroling - Kontroling Kognosko

Za pisanje ovoga članka vratila sam se točno godinu dana unatrag i pročitala svoj članak 'Pametniji zajedno – kako ljudi i AI sada grade budućnost zajedno', objavljen u Lideru u listopadu 2025., kako bih sama sebe provjerila – je li tada moj pogled na temu umjetne inteligencije u kontrolingu bio realan te, prije svega, je li što predvidio. I mogu sa zadovoljstvom reći – itekako jest. Sve rečeno potpisujem i danas, samo s dodatnim, znatno većim iskustvom u provedbi. Sada je moje glavno pitanje: što smo dosad naučili, znamo li što trebamo činiti, jesmo li danas pametniji?