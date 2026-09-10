Vođenje u praksi: Radionica za lidere nove generacije

Radionicu vodi Sanja Petek Mujačić, partnerica i direktorica Spring+Shifta, executive i timska trenerica te stručnjakinja za organizacijski razvoj s više od 20 godina iskustva

Uloga voditelja više se ne svodi samo na postavljanje ciljeva i praćenje rezultata pa se tako danas od lidera očekuje da znaju angažirati, razvijati i voditi ljude u okruženju koje oblikuju tržišni pritisci, organizacijske transformacije, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika.

Kako biti lider koji povezuje ciljeve organizacije s potrebama ljudi, zna postaviti jasna očekivanja, razvija suradnju i daje učinkovitu povratnu informaciju?

Odgovore na ta pitanja nudi dvodnevna radionica Vođenje u praksi, koju organiziraju poslovni tjednik Lider i konzultantska kuća Spring+Shift, 15/16.9. u Hotelu International, Zagreb.

Kroz praktičan rad, polaznici će razvijati ključne vještine vođenja, od postavljanja jasnih očekivanja i dogovora, izgradnje povjerenja i davanja povratne informacije, do vođenja teških razgovora i prilagodbe stila rada u fleksibilnim uvjetima, bilo u uredu, hibridno ili na daljinu.

Radionicu vodi Sanja Petek Mujačić, partnerica i direktorica Spring+Shifta, executive i timska trenerica te stručnjakinja za organizacijski razvoj s više od 20 godina iskustva u radu s tvrtkama iz financijskog, IT, telekom, retail i proizvodnog sektora.

Radionica je namijenjena stručnjacima i menadžerima koji žele razvijati vlastiti stil vođenja (bez obzira na titulu ili veličinu organizacije) i koji prepoznaju da je učinkovito vođenje ključno za rast, otpornost i uspjeh u današnjem poslovnom okruženju.

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