Konačno povlačenje: Warren Buffett odlazi, važnu funkciju preuzima sin

Berkshire Hathaway objavio je kako će Howard G. Buffett preuzeti dužnost predsjednika odbora kompanije, s ciljem očuvanja njezine kulture

Završena je generacijska tranzicija u Berkshire Hathawayu. Kompanija je u petak objavila da njezin osnivač Warren Buffett, u dobi od 96 godina, odmah odstupa s mjesta predsjednika odbora te prelazi u ulogu počasnog predsjednika.

Na čelu odbora naslijedit će ga njegov sin Howard G. Buffett, što se već godinama očekivalo i postupno pripremalo. Za Howarda Buffetta nova će funkcija značiti i znatnu promjenu dosadašnjeg načina života. Iako fizički izrazito podsjeća na svog slavnog oca, njegov profesionalni i privatni put bio je bitno drukčiji, obilježen intenzivnim filantropskim angažmanom, čestim putovanjima i svakodnevnim radom na vlastitom poljoprivrednom imanju.

Nema više putovanja

- Bio sam u otprilike 155 zemalja i puno vremena provodim na putu. U Ukrajini sam 2022. bio pet puta, isto toliko i 2023., a ove godine vjerojatno četiri ili pet puta. To su putovanja na koja ubuduće više neću ići - rekao je Buffett u intervjuu za Yahoo Finance 2024. godine.

Kako navode američki poslovni mediji, Howard Buffett (71) već se dugo smatra 'čuvarom' specifične korporativne kulture Berkshire Hathawayja, koju su tijekom desetljeća oblikovali Warren Buffett i njegov dugogodišnji poslovni partner Charlie Munger. Warren Buffett na čelu je Berkshire Hathawayja od 1965. godine. U tom je razdoblju kompanija svojim dioničarima donijela godišnju stopu rasta cijene dionica od 19,7 posto, dvostruko više od prosječne godišnje stope rasta indeksa S&P 500.

Uloga predsjednika odbora nije samo simbolična. Berkshire Hathaway danas je jedan od najvećih i najsloženijih poslovnih sustava u SAD-u, konglomerat vrijedan bilijun dolara s portfeljem koji obuhvaća kompanije iz niza različitih sektora. Berkshireovo poslovanje proteže se od željezničkog sektora, gdje posjeduje udjel u Burlington Northernu, jednoj od ključnih američkih željezničkih kompanija, do stambenog tržišta, gdje je prisutan putem proizvođača montažnih kuća Clayton Homes.

Howard Buffett iza sebe ima i raznoliko menadžersko iskustvo. Tijekom karijere radio je u odnosima s investitorima u kompaniji Archer Daniels Midland, jednoj od velikih igrača u sektoru poljoprivrednih roba, a godinama je bio i član upravnog odbora Coca-Cole, jedne od najpoznatijih i najdugovječnijih investicija njegova oca.

Iz odbora Coca-Cole povukao se 2016. godine, nakon 17 godina članstva. Istodobno je predsjednik i glavni izvršni direktor Zaklade Howard G. Buffett, osnovane 1999. godine, koja djeluje na području humanitarnih i razvojnih projekata diljem svijeta.

Nova funkcija u Berkshire Hathawayu, međutim, zahtijevat će drukčiji raspored prioriteta. - Morat ću imati na umu da jednostavno moram biti dostupan kako bih mogao obavljati svoj posao u Berkshireu i ispunjavati odgovornosti koje ta funkcija nosi. Zbog toga će se vjerojatno smanjiti razina rizika koju danas prihvaćam u svom životu - rekao je Buffett u intervjuu 2024.

Šokantna objava

Istaknuo je pritom da kao neizvršni predsjednik odbora neće operativno voditi kompaniju. - Neću voditi kompaniju kao neizvršni predsjednik. Moj će posao biti podržavati budućeg izvršnog direktora Grega Abela na svaki mogući način - izjavio je mlađi Buffett. Podsjetimo, Warren Buffett objavio je povlačenje s mjesta glavnog izvršnog direktora na čuvenoj skupštini dioničara Berkshire Hathawayja u svibnju prošle godine. Ta je objava šokirala okupljene, iako je zbog Buffettove pozne dobi bila očekivana.

Time se dodatno profilira nova struktura upravljanja Berkshire Hathawayjem nakon ere Warrena Buffetta. Greg Abel imat će ključnu operativnu ulogu kao glavni izvršni direktor, dok će Howard Buffett, kao neizvršni predsjednik odbora, biti usmjeren na korporativni nadzor i očuvanje kulture koja je desetljećima bila jedno od zaštitnih obilježja kompanije.