Saudijski ulazak u EV sektor: Otkriven model EXOBOT

S ubrzanjem od 2,1 s, naprednim sučeljem i dometom do 670 km, Rijad započinje strateški plan uspostave lokalne autoindustrije

Njegova Kraljevska Visost princ Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prestolonasljednik, predsjednik Vlade i predsjednik Upravnog odbora Javnog investicijskog fonda (PIF), službeno je predstavio limuzinsku i SUV izvedbu električnih automobila EXOBOT. Nakon njihova predstavljanja, CEER je na svjetskoj premijeri održanoj u svojem proizvodnom kompleksu (CMC) detaljnije predstavio dizajn, tehnologije i ključne značajke svojih vodećih modela.

Predstavljen EXOBOT

EXOBOT je prvi vodeći model brenda CEER koji najavljuje početak razvoja planiranog portfelja od sedam modela, koji bi trebao biti predstavljen do 2030. godine. Budući portfelj obuhvatit će vozila srednje i kompaktne klase s različitim vrstama pogona, osmišljena kako bi odgovorila na potrebe različitih skupina kupaca i cjenovnih segmenata. Proizvodnja vozila odvijat će se u CEER-ovu proizvodnom kompleksu u Gospodarskom gradu kralja Abdullaha (KAEC) u Saudijskoj Arabiji – najvećem automobilskom proizvodnom pogonu na Bliskom istoku i jednom od tehnološki najnaprednijih pogona te vrste u svijetu.

EXOBOT će biti dostupan u dvije karoserijske izvedbe – kao električna limuzina i SUV. Oba modela utjelovljuju saudijsku inovativnost i nacionalne ambicije, objedinjujući vizionarski dizajn, napredne tehnologije, vrhunske performanse i iznimno iskustvo vožnje.

Dizajn EXOBOT-a nadahnut je krajolicima Saudijske Arabije, duboko ukorijenjen u njezinoj kulturi te oblikovan u skladu s vizijom budućeg razvoja zemlje. Vozila su dizajnirana i konstruirana u Saudijskoj Arabiji te posebno prilagođena klimatskim i prometnim uvjetima zemlje i šire regije.

Predstavljanje EXOBOT-a označava važan iskorak prema novoj eri mobilnosti te dodatno učvršćuje položaj Saudijske Arabije kao jedne od vodećih regionalnih sila u automobilskoj industriji.

Vizionarski dizajn

Odvažan dizajnerski identitet EXOBOT-a duboko je ukorijenjen u saudijskoj kulturi. Vanjštinu vozila odlikuju izrazito dinamične proporcije i prepoznatljiva klinasta silueta, koja stvara dojam ubrzanja čak i dok vozilo miruje. Oštro oblikovane i precizno izvedene površine prednjeg i stražnjeg dijela skladno se povezuju s elegantnim, fluidnim linijama središnjeg dijela vozila, stvarajući biomehaničku estetiku nadahnutu drevnom arhitekturom [1]Hegre. Snažno oblikovan prednji dio vozilu daje samouvjeren i upečatljiv karakter. U kombinaciji s elegantnim horizontalnim svjetlosnim potpisom dodatno naglašava njegovu širinu i osigurava dojmljivu prisutnost na cesti.

Impozantne dimenzije dodatno ističu karakter oba modela i svrstavaju ih u segment velikih osobnih vozila. Limuzinska izvedba EXOBOT-a duga je 5,26 metara, široka 2,1 metar i visoka 1,43 metra, dok SUV izvedba mjeri 5,02 metra u duljinu, 2,1 metar u širinu i 1,69 metara u visinu.

EXOBOT donosi najveće vjetrobransko staklo dosad proizvedeno za osobno vozilo, duljine čak 2,4 metra. Postavljeno je pod nagibom od samo 15 stupnjeva, čime postaje najpoloženije vjetrobransko staklo u svojoj klasi. Takva izrazito nagnuta konstrukcija izrađena je od iznimno tankog laminiranog stakla s naprednim reflektirajućim premazom te pridonosi boljoj aerodinamičnosti i preglednosti. Istodobno štiti putnike od sunčeva zračenja i smanjuje zagrijavanje unutrašnjosti vozila.

Odvažan dizajn EXOBOT-a naslanja se i na povijesno nasljeđe Saudijske Arabije. Prepoznatljiv svjetlosni potpis čine 32 zasebna svjetlosna elementa, simbolično nadahnuta 1932. godinom, kada je ujedinjenjem zemlje osnovana Kraljevina Saudijska Arabija.

CEER predstavio je EXOBOT – prvi model nove generacije električnih vozila razvijenih i proizvedenih u Saudijskoj Arabiji.

Vizualni identitet vozila zaokružuju jedinstveni, lagani naplatci od kovanog aluminija. Njihov trokutasti motiv nadahnut je tradicionalnim otvorima u stilu [3]Al-Lahuj, karakterističnima za arhitekturu diljem Saudijske Arabije, te dodatno naglašava dinamičan i samouvjeren karakter EXOBOT-a.

Unutrašnjost vozila osmišljena je kao istinska oaza udobnosti. Brojna inovativna rješenja unapređuju iskustvo vozača i putnika, stvarajući personalizirano okruženje u kojem se ljudska udobnost i napredna tehnologija skladno nadopunjuju.

U unutrašnjosti se otkriva kokpit orijentiran prema vozaču. Elegantno i minimalistički oblikovan upravljač objedinjuje ključne funkcije nadohvat ruke te omogućuje jednostavno prebacivanje između različitih načina vožnje. Jedinstveno donje staklo na vratima jednim dodirom prelazi iz zatamnjenog u neprozirno stanje, omogućujući izbor između svijetle i prozračne kabine s većim vidnim poljem te potpune privatnosti.

Shahin Wing vrata - inspirirana krilima pustinjskog sokola Šahin

Jedan od najupečatljivijih elemenata EXOBOT-a gotovo su tri metra duga vrata Shahin Wing, čiji je dizajn nadahnut gracioznim letom sokola Šahina. Vrata se otvaraju daljinski, putem ključa vozila ili laganim dodirom diskretno integriranih kontrola. Zahvaljujući glatkom luku otvaranja od 60 centimetara, vrata se podižu lako i elegantno te stvaraju širok i pristupačan ulaz za putnike na prednjim i stražnjim sjedalima.

Performanse koje oduzimaju dah

Razvijen na potpuno električnoj arhitekturi s trima motorima i pogonom na sve kotače, EXOBOT trenutačni okretni moment i iznimnu snagu pretvara u precizne performanse na razini trkaćih automobila. Sustav kontinuirane raspodjele okretnog momenta i aktivni sustavi podvozja djeluju usklađeno, osiguravajući stabilnost, agilnost i potpunu kontrolu u svim uvjetima vožnje. U svojoj najsnažnijoj izvedbi EXOBOT raspolaže s impresivnih 1.111 konjskih snaga i 1.500 Nm okretnog momenta, pružajući neusporedivo iskustvo vožnje. Limuzinska izvedba EXOBOT-a, prepoznatljiva po niskoj i dinamičnoj silueti, od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2,1 sekundu te postiže najveću brzinu od 250 km/h. SUV izvedba od 0 do 100 km/h ubrzava za 2,4 sekunde, dok njezina najveća brzina iznosi 210 km/h.

Razvijen za uvjete u regiji

EXOBOT je posebno konstruiran kako bi odgovorio na izazove ekstremnih vrućina, intenzivnog sunčeva zračenja i zahtjevne vožnje na velikim udaljenostima, karakteristične za ovu regiju. Zahvaljujući naprednom sustavu Halo Cooling, pruža vrhunske performanse hlađenja i nadmašuje industrijske standarde u ekstremnim klimatskim uvjetima.

Pri visokim temperaturama, uobičajenima za Saudijsku Arabiju, sustav u samo 10 minuta snižava temperaturu u kabini sa 65 °C na 32 °C. Posebne zaštitne folije smanjuju prodor sunčeve topline, dok staklo s trostrukim srebrnim premazom i optimizirano strujanje zraka preko aerodinamički oblikovanog krova sprječavaju prekomjerno zagrijavanje te pridonose učinkovitijem uklanjanju zamagljenosti stakala.

Nova razina kontrole

EXOBOT donosi naprednu tehnologiju Steer-by-Wire, koja klasičnu mehaničku vezu između upravljača i kotača zamjenjuje elektroničkim sustavom. Time se otvaraju nove mogućnosti u oblikovanju interijera i ergonomiji, uz još brže, preciznije i neposrednije reakcije vozila. Hod upravljača smanjen je s 400 na samo 160 stupnjeva, pružajući osjećaj izravnosti i kontrole karakterističan za super-sportske automobile. Sustav upravljanja stražnjim kotačima dodatno unapređuje vozne karakteristike EXOBOT-a – omogućuje manji krug okretanja i veću okretnost u gradskim uvjetima, pridonosi stabilnosti pri velikim brzinama te osigurava iznimnu preciznost u zavojima.

Digitalno sučelje i povezivost

Skulpturalno oblikovana lebdeća središnja konzola skladno objedinjuje fizičke i digitalne komande. Dovoljno je intuitivna da se ključnim funkcijama može upravljati bez skretanja pogleda s ceste, a istodobno pruža profinjeno i iznimno responzivno iskustvo dodira.

Digitalnim okruženjem dominira 48-inčni zakrivljeni zaslon Digital Horizon, koji se proteže cijelom širinom armaturne ploče i donosi 8K razlučivost. Upotpunjuju ga 10,4-inčni središnji upravljački zaslon i 8-inčni zaslon namijenjen putnicima na stražnjim sjedalima. Zajedno oživljavaju digitalni svijet brenda CEER, nadahnut dojmljivom, gotovo filmskom panoramom Rijada.

EXOBOT pritom ne zanemaruje nijedno osjetilo. Napredni virtualni glasovni asistent omogućuje prirodnu i intuitivnu komunikaciju utemeljenu na umjetnoj inteligenciji te tečno razumije i odgovara na arapskom i engleskom jeziku.

Vozilo se jednostavno povezuje s aplikacijom CEER, omogućujući siguran pristup ključnim sustavima u stvarnom vremenu. Od praćenja statusa punjenja i unaprijed postavljene temperature u kabini do daljinskog parkiranja, aplikacija CEER iskustvo vlasništva i korištenja vozila podiže na novu razinu.

Sigurnost ugrađena u svaki sustav

Sigurnost je integrirana u svaki segment EXOBOT-a kako bi vozaču i putnicima pružila najvišu razinu zaštite. Sveobuhvatan paket aktivnih i pasivnih sigurnosnih sustava nadilazi svjetske sigurnosne standarde te je posebno razvijen za zahtjevne uvjete vožnje u regiji.

Napredna rješenja uključuju strukturnu tehnologiju integracije baterijskih ćelija izravno u baterijski paket, sedam posebno oblikovanih zračnih jastuka te ojačanu prostornu konstrukciju od lijevanih i ekstrudiranih aluminijskih elemenata, integriranu u karoseriju i vrata vozila. Zajedno stvaraju čvrstu zaštitnu strukturu svih putnika.

Inteligentni multimedijski sustav

U EXOBOT-u su napredne tehnologije, sustavi potpore vozaču i elementi udobnosti povezani u jedinstvenu cjelinu kako bi tijekom cijelog putovanja pružili intuitivno i zaokruženo korisničko iskustvo.

Svako putovanje započinje digitalnim ključem integriranim s pametnim satom, koji omogućuje jednostavan i praktičan pristup vozilu.

Napredna digitalna sučelja nadopunjena su pažljivo pozicioniranim fizičkim komandama za ključne funkcije, poput odabira stupnja prijenosa, upravljanja klimatizacijom i podešavanja glasnoće. Takav spoj tehnologije i funkcionalnosti omogućuje jednostavnije i intuitivnije upravljanje.

EXOBOT donosi i potpuno novo iskustvo zvuka. Tehnologija SoundStage Audio pretvara odabrane površine u kabini u dodatne izvore zvuka te stvara bogato i prostorno zvučno okruženje od 360 stupnjeva, usporedivo s doživljajem u kino dvorani.

EXOBOT je opremljen i personaliziranim sustavom mirisa koji omogućuje odabir između triju jedinstvenih mirisnih nota.

Kontinuirana unaprjeđenja putem OTA tehnologije

EXOBOT se nastavlja razvijati i nakon izlaska iz tvornice zahvaljujući jednostavnim bežičnim ažuriranjima putem tehnologije Over-the-Air (OTA). Ona omogućuje daljinsko unaprjeđenje performansi vozila, uvođenje potpuno novih funkcionalnosti i kontinuirano poboljšavanje korisničkog iskustva – bez potrebe za odlaskom u servis. Tako svaki EXOBOT s vremenom postaje pametniji, napredniji i još bolje prilagođen svojem korisniku, spreman pružiti još kvalitetnije iskustvo vožnje u budućnosti.

Napredne mogućnosti autonomne vožnje

EXOBOT vozaču stavlja na raspolaganje napredne sustave inteligentne pomoći – od vožnje bez držanja ruku na upravljaču i automatske promjene prometnog traka do autonomne vožnje autocestom prema unaprijed zadanoj ruti. Cjelovit sustav autonomne vožnje djeluje poput pouzdanog i uvijek budnog suvozača – povećava sigurnost, smanjuje umor vozača i pruža dodatnu sigurnost i bezbrižnost za upravljačem.

Lokalna proizvodnja za veću dostupnost

CEER-ova vozila s ponosom će se proizvoditi u Saudijskoj Arabiji, u proizvodnom kompleksu u Gospodarskom gradu kralja Abdullaha. Lokalna proizvodnja omogućit će bržu dostupnost vozila, uz cilj da se vrijeme od narudžbe do isporuke mjeri tjednima, a ne mjesecima. Kompanija do 2034. godine namjerava povećati udio lokalno proizvedenih materijala i dijelova u svojim vozilima na 45 posto. Razvoj snažne mreže domaćih dobavljača istodobno će omogućiti brzu i pouzdanu post prodajnu podršku te veću dostupnost rezervnih dijelova iz lokalnih izvora. EXOBOT tako predstavlja odvažan poziv na sudjelovanje u novom poglavlju razvoja automobilske industrije, koje pokreće globalne ambicije Saudijske Arabije.

EXOBOT kolekcija

Kolekciju EXOBOT otvorit će posebno izdanje EXOBOT First Edition, nakon kojeg će uslijediti model EXOBOT PLUS.

Namijenjen kupcima koji prepoznaju vrijednost istinske ekskluzivnosti, EXOBOT First Edition bit će dostupan u ograničenoj seriji, kao limuzina i SUV. Obje izvedbe donose jedinstvenu, beskompromisnu razinu opreme koja se u budućnosti neće ponoviti.

Potpuno električni pogonski sustav s trima motorima razvija 850 konjskih snaga i 1.000 Nm okretnog momenta te snagu prenosi na sva četiri kotača. Zahvaljujući tome, limuzina od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2,6 sekundi, dok SUV istu brzinu postiže za 2,9 sekundi. Baterija kapaciteta 112 kWh omogućuje doseg do 670 kilometara u limuzinskoj te do [6]560 kilometara u SUV izvedbi. Napredna 800-voltna arhitektura podržava ultra brzo punjenje baterije od 10 do 80 posto za manje od 30 minuta.

EXOBOT First Edition donosi prepoznatljiv vanjski i unutarnji dizajn, oblikovan s jednakom pažnjom prema svakom detalju. Vanjštinu obilježava upečatljiva kombinacija crveno lakiranih kočnih čeljusti i paketa crnih dizajnerskih elemenata Black Color Pack. U unutrašnjosti se ističu sjedala presvučena crnom i crvenom Nappa kožom, s utisnutim amblemom First Edition na naslonima za glavu, posebno izrađeni podni tepisi te ekskluzivna oznaka izdanja.

Ekskluzivnost ograničene serije dodatno naglašava jedinstvena numerirana pločica u svakom primjerku, usklađena s identifikacijskim brojem vozila (VIN).

Kupci mogu odabrati jednu od dviju posebno razvijenih boja karoserije – Harrat Grey ili White Musk – od kojih je svaka osmišljena kako bi dodatno istaknula profinjen i ekskluzivan karakter vozila.