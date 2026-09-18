Antonio Trotta, bivši šef nabave u Ferariju, predavač na 21. konferenciji o nabavi

Svoje viđenje budućnosti, kada tehnologija više ne bude samo alat čovjeka, nego ga počne mijenjati, prenijet će astronom Korado Korlević

Antonio Trotta, bivši šef nabave u Ferariju, svoje poslovno iskustvo prenijet će sudionicima 21. konferencije o nabavi 8. listopada u organizaciji Hrvatske udruge nabavne djelatnosti (HUND) i poslovnog tjednika Lider. Konferencija će se održati u zagrebačkom hotelu Sheraton, a Trottina tema će biti 'Oblikovanje budućnosti – od upravljanja opskrbnim lancima do vlastitog biznisa'.

Danas je glavni izvršni direktor tvrtke ARES Atelier, talijanske kompanije iz Modene specijalizirane za razvoj i proizvodnju ekskluzivnih automobila po mjeri kupaca. Zadužen je za njezin strateški i operativni razvoj, s naglaskom na izvrsnost proizvodnje, inovacije i održivi rast.

Prije dolaska u ARES Atelier proveo je više od deset godina u Ferrariju. Ondje je obnašao niz odgovornih funkcija u području proizvodnje i operativnog upravljanja. Sudjelovao je u razvoju proizvodnih sustava te unaprjeđenju organizacijskih procesa. Posebno se bavio povećanjem učinkovitosti, kvalitetom proizvodnje i razvojem operativne izvrsnosti.

U ARES Atelieru odgovoran je za razvoj poslovanja, optimizaciju proizvodnih procesa i jačanje međunarodne prisutnosti kompanije. Njegov je cilj spojiti vrhunsku tehnologiju, tradicionalno talijansko zanatstvo i individualizirani pristup svakom kupcu. Istodobno razvija organizaciju koja može odgovoriti na zahtjeve sve složenijeg globalnog tržišta.

Njegovo iskustvo obuhvaća upravljanje proizvodnjom, transformaciju poslovnih procesa, razvoj organizacije i upravljanje složenim dobavnim lancima.

Na Nabavnoj konferenciji govorit će o iskustvima iz automobilske industrije te izazovima upravljanja opskrbnim lancima u segmentu luksuzne proizvodnje. Poseban naglasak stavit će na otpornost, fleksibilnost i izvrsnost u suvremenim dobavnim mrežama.

Nabava u svemiru

Još jedan zanimljiv govornik na konferenciji bit će Korado Korlević. Pomalo neobičan gost konferencije o nabavi s obzirom da je riječ o jednom od vodećih hrvatskih astronoma i pokretača Zvjezdarnice Višnjan te mnogih edukacijskih projekata u Hrvatskoj u tom području. Prema podacima na stranici Minor Planet Discoverers, 18. je najproduktivniji tragač za asteroidima svih vremena.

Taj znanstvenik će se sudionicima obratiti pred sam kraj konferencije kada su svi već pomalo umorni i nema sumnje da će ih svojim pogledima u budućnost prikovati za sjedalo. A to je malo drugačiji pogled na budućnost. Tema je 'Transhuman agenda: Što će od čovjeka ostati u budućnosti?'

Naime, Korlević nas vodi daleko izvan svakodnevnih poslovnih tema i postavlja pitanje koje će obilježiti sljedeća desetljeća. Što će se dogoditi kada tehnologija više ne bude samo alat čovjeka, nego ga počne mijenjati? Umjetna inteligencija, biotehnologija, genetsko uređivanje i produženje života možda nisu zasebne tehnološke revolucije, nego dijelovi puno veće promjene – transformacije same ljudske vrste.

Korado Korlević

Jedva čekamo, rekli bismo, jer je riječ o čovjeku koji potaknut problematikom srazova Zemlje s asteroidima i kometima, potiče aktivnosti vezane uz istraživanja malih tijela Sunčeva sustava, što rezultira i prvim otkrićima asteroida i kometa istraživača iz naše zemlje. Sam je otkrio više od 1400 malih planeta (asteroida), a sudjelovao je i otkrivanju dvaju kometa. Od 1993. godine radi kao voditelj edukacijskih i znanstvenih aktivnosti pri Zvjezdarnici Višnjan. Uz pedagoški rad, objavio je i mnogo znanstvenih i znanstveno-popularnih radova u zemlji i inozemstvu.

Od 2001., u okviru Astronomskog društva Višnjan, popularizira astronomiju i educira polaznike na tamošnjim znanstveno-popularnim predavanjima. Bavi izradom astronomskih instrumenata, meteorima i meteoritima, razvojem metoda kreativnog mišljenja i njihovom primjenom u edukaciji te projektima zaštite prirode i baštine. Medijski istupa često, a kao popularizator znanosti predviđa mogućnost povratka 300 godina unatrag, u smislu društvene regresije, ukoliko se znanost i kritičko razmišljanje ne vrate u središte ljudskog djelovanja.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja. Član je mnogih međunarodnih strukovnih organizacija, počasni član četiriju udruga. Za zasluge na području astronomije Komisija za imenovanje Međunarodne astronomske unije jedno je od nebeskih tijela između Marsa i Jupitera nazvala Korado.

Već samo ova dva predavača sugeriraju da će ova, kao i prethodne konferencije o nabavi u organizaciji HUND-a i Lidera biti vrlo zanimljiva. Naravno, čut ćemo i druge (o čemu ćemo još pisati), a kako vrijeme za prijavu još nije isteklo, još stignete da nam se pridružite 8. listopada u zagrebačkom hotelu Sheraton u (za neke od nas) rano jutro u 10 sati.