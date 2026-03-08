Udjel žena u upravama CROBEX kompanija porastao na 23,8 posto

SELECTIO Indeks žena pokazuje blagi napredak, ali Hrvatska i dalje zaostaje za europskim prosjekom zastupljenosti žena u upravama

SELECTIO Indeks žena više od 20 godina mjeri udjel žena u upravama društava u sastavu dioničkog indeksa CROBEX, a u 2026. godini porastao je na 23,81 posto, u odnosu na 22,54 posto iz istog razdoblja prošle godine. Rezultati ovogodišnjeg Indeksa dolaze u razdoblju pripreme za provedbu Direktive o rodnoj ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama, prema kojoj manje zastupljen rod, najčešće žene, treba činiti najmanje 40 posto članova nadzornih odbora ili najmanje 33 posto svih članova upravnih i nadzornih tijela. Dio kompanija morat će provesti značajnije promjene kako bi ostvario ciljeve Direktive prije njezina stupanja na snagu u lipnju.

Kompanije u Hrvatskoj još uvijek ispod europskih prosjeka

Iako se Hrvatska postupno približava europskim prosjecima zastupljenosti žena u upravama kompanija, razlika je i dalje značajna. Prema The FTSE Women Leaders Review za 2026. godinu, udjel žena u upravama 100 najznačajnijih društava na Londonskoj burzi iznosi 44,4 posto, dok Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) iz 2025. bilježi 35,8 posto udjela žena u upravama najznačajnijih društava izlistanim na burzama u Europskoj uniji.

Broj društava s predsjednicom uprave u sastavu indeksa CROBEX ostao je nepromijenjen u odnosu na prošlu godinu i iznosi četiri. Ta društva su: AD Plastik u kojem je predsjednica i jedina članica uprave, Brodogradilište Viktor Lenac u kojem predsjednica čini 33 posto uprave, Podravka u kojoj 40 posto uprave čine žene i Hrvatski Telekom u kojem žene čine 29 posto uprave.

SELECTIO Indeks žena

Postotak kompanija iz sastava CROBEX-a koje u upravama nemaju niti jednu ženu, tzv. zero companies, smanjio se za sedam posto. u odnosu na prošlu godinu i trenutno iznosi 35 posto, dok je svih 100 najznačajnijih kompanija na Londonskoj burzi tijekom 2025. godine imalo barem jednu ženu u upravi.

- Podaci Selectio Indeksa žena jasno pokazuju da je napredak prespor i da ravnopravna zastupljenost žena u upravnim i nadzornim tijelima još uvijek nije standard korporativnog upravljanja u Hrvatskoj. Pred nama je zadnjih nekoliko mjeseci u kojima se organizacije mogu sustavno pripremiti prije nego što podaci o razlikama u plaćama i zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama postanu predmet redovitog izvještavanja i, u slučaju propusta, predstave poslovni i reputacijski rizik - istaknuo je Aleksandar Zemunić, direktor SELECTIO Grupe.

Aleksandar Zemunić

Bilježimo samo 13 posto žena u znanosti

Ravnopravnost u zastupljenosti žena i muškaraca nije izazov samo u privatnom, već i u javnom sektoru. U politici prema aktualnom sazivu Sabora zastupljenost žena bilježi pad i iznosi 32 posto, što je usporedivo s udjelom žena u politici država Europske unije (33,2 posto). Zastupljenost žena u znanosti, mjerena udjelom u redovnom članstvu HAZU-a, također bilježi blagi pad u odnosu na prošlu godinu i iznosi samo 13,95 posto.

Direktiva o transparentnosti plaća

Uz provedbu Direktive o rodnoj ravnopravnosti na rukovodećim pozicijama, hrvatske poslodavce u lipnju očekuje i provedba Direktive o transparentnosti plaća. Prema ovoj direktivi, razlika u plaćama između žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti ne smije prelaziti pet posto. Podaci prikupljeni u 2026. godini bit će temelj za javno izvještavanje o razlikama u plaćama koje započinje sljedeće godine. Prema trenutačnom stanju transpozicije Direktive o transparentnosti plaća u državama članicama EU, većina zemalja koje su izradile nacrte zakona trenutno planira djelomičnu transpoziciju Direktive, dok Hrvatska još uvijek nije započela s pripremom vlastitog zakonskog okvira.

Organizacije koje ulažu u ravnopravnost bilježe i bolje poslovne rezultate

Dobar pokazatelj napretka prema zadovoljenju zahtjeva direktive su kompanije koje imaju poznati certifikat Employer Partner, koji se već 20 godina dodjeljuje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, a koje u prosjeku imaju 25,7 posto žena u upravama. Strukture uprava među tim kompanijama razlikuju se: u nekim, poput Plive Hrvatska d.o.o. i Fresenius Kabi, uprave čine isključivo žene, dok Nexi Croatia ima 83 posto zastupljenosti žena i predsjednicu uprave, GRAWE Hrvatska i Jadran Galenski laboratorij imaju 66,7 posto zastupljenosti žena i predsjednicu uprave te Zagrebačka pivovara koja bilježi 66,7 posto žena u upravi. Prema McKinseyu, kompanije u kojima zastupljenost žena prelazi 30 posto su značajno sklonije financijski nadmašiti kompanije s manjim udjelom žena. Primarni izazov i dalje je povećanje zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama, dok je u rijetkim slučajevima, u industrijama s većinski ženskim kadrom, prisutan izazov manje zastupljenosti muškaraca.

- Važno je naglasiti da je put prema dostizanju željenih kriterija direktiva dug i zahtijeva sustavan, strateški pristup, a ne puko zadovoljenje kvota. Ključni preduvjeti su kvalitetno strukturirani HR procesi i mjerljivi KPI-jevi koji osiguravaju jednake prilike i otklanjanje mogućih prepreka, što podrazumijeva jednake mogućnosti za razvoj i napredovanje, uravnotežen pristup upravljanju talentima i succession poolom te svjesnu izgradnju rodne ravnoteže na menadžerskim razinama, iz kojih se regrutiraju budući članovi uprava i nadzornih odbora. Equal Pay Champion nositelji sustavno i dugoročno razvijaju inkluzivno radno okruženje, gdje uz uklanjanje rodne razlike u plaćama za poslove jednake vrijednosti, rodna ravnoteža doprinosi kvaliteti upravljanja, održivosti i konkurentnosti - izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting iz SELECTIO Grupe.