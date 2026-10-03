Vrlo, vrlo neugodna upaljena dlačica na vrlo neugodnome mjestu

Kronična upala kože u području trtične regije, odnosno između polutki stražnjica, najčešće zahvaća mlađe radnoaktivne muškarce, ali i žene

piše Mario Bartol, dr. med.

U poslovnome svijetu vanjski izgled i dojam koji ostavljate na sugovornika mogu biti ključni pri uspostavljanju kontakta, komunikaciji i eventualnoj budućoj suradnji koja može biti korisna za obje strane. Vaša mobilnost i mogućnost trenutačnog prilagođavanja terminima dogovorenih sastanaka neformalnih druženja svakako se podrazumijevaju. Ali što ako imate zdravstveni problem koji vas ograničava u svemu tome? Što ako imate pilonidalni sinus (cistu) iz kojega se upalni sadržaj uporno cijedi po vašem rublju i odjeći ili je trenutačno u stadiju mirovanja, ali ne možete sa sigurnošću znati kad će se ponovo aktivirati? A to se može dogoditi danas, sutra ili za nekoliko dana kada budete na službenome putu u nepoznatome gradu. Operativni zahvat laserom vrlo je učinkovito rješenje tog problema. I ne samo to: već dan nakon zahvata možete se vratiti svakodnevnim obvezama i aktivnostima.

O čemu je riječ

Pilonidalni sinus (cista) kronična je upala kože u području trtične (sakrokokcigealne) regije, odnosno između polutki stražnjica, otprilike pet centimetara iznad anusa u smjeru donjega dijela leđa. Naziv dolazi od latinskih riječi pilus (dlaka) i nidus (gnijezdo), koje opisuju i bit problema: dlake koje se zadržavaju ispod kože i izazivaju upalu.

{---------- PAGE STOPPER ----------}

Točan uzrok tog poremećaja nije potpuno razjašnjen, no smatra se da nastaje zbog kombinacije trenja, pritiska i povećane dlakavosti, pa dlake u tom području ostaju ispod kože, ne izlaze kroz nju van, nego djeluju kao strano tijelo pod kožom, a ljudsko tijelo i njegov imunosni sustav na sve to reagiraju upalnom reakcijom koja se s vremenom može pretvoriti u kroničan problem.

Ta bolest najčešće zahvaća mlađe radnoaktivne muškarce (ni kod žena nije rijetkost) koji veći dio dana provode sjedeći. Unatoč tegobama, koje uključuju bol, nelagodu i upornu sekreciju (cijeđenje) upalnog sadržaja, pacijenti se nerijetko odluče na čekanje, odnosno očekuju spontano zacjeljenje i prestanak tegoba. Međutim, to nije običan 'čir' koji će se iscijediti i rezultirati nestankom tegoba. Korijen dlake uvijek ostaje neoštećen i iz njega raste nova dlaka koju prati i nova upala. Štoviše, u kroničnome stadiju može se javiti i više fistuloznih otvora na obje strane gluteusa.

Kako riješiti problem

SiLaC (Sinus Laser Closure), relativno nova metoda liječenja laserom, označava minimalno invazivnu kiruršku tehniku liječenja pilonidalnog sinusa. Zahvat se obavlja u tumescentnoj anesteziji, što je vrsta lokalne anestezije koja se primjenjuje uz mnogo više anestetika i uz minimalnu bolnost.

Nakon primjene anestetika u navedenoj regiji na koži se izreže kružni otvor kroz koji se instrumentima čisti područje s korijenima dlačica, a zahvat završava primjenom lasera i stavljanjem nepropusnog povoja, pa se pacijent može tuširati bez opasnosti da će voda ovlažiti povoj. Operativni zahvat traje samo dvadesetak minuta.

Brzi oporavak

Dan nakon zahvata pacijent treba ukloniti povoj i tekućim sapunom oprati cijelu trtičnu regiju. Otvor na koži ne šiva se, nego se spontano epitelizira tijekom sljedeća dva-tri tjedna. Nerijetko pacijenti navode kako nisu morali upotrijebiti nikakav analgetik u postoperativnom tijeku.

Višestruke su prednosti tog načina tretiranja navedenog problema. Postupak je jednostavan, kratak i precizan, a oporavak mnogo lakši, jednostavniji i brži u odnosu na klasično kirurško izrezivanje cijeloga sinusa. Naravno, rezultat je laserskoga zahvata i izostanak posljedičnog ožiljka, koji je pri kirurškom izrezivanju opsežan i trajan. ￼