Živimo brzo, a odmaramo uz ekrane - vrijeme je da odaberete sebe

Stručnjaci i motivatori otkrivaju kako vratiti energiju, izbjeći burnout i živjeti ispunjenije u ubrzanom svijetu

Zastanite na trenutak. Koliko ste puta ovaj tjedan ignorirali umor, odmahnuli rukom na bol ili odmor sveli na besciljno scrolanje po mobitelu dok vam mozak ne utrne? U svijetu koji od nas neprestano traži da budemo brži, bolji i dostupniji, najčešće gubimo ono najvažnije - sebe.

Teoretski svi razumijemo važnost balansa u privatnom i poslovnom okruženju, no naša svakodnevica često izgleda poput utrke bez pravog cilja. Upravo zato DOBRObit konferencija, koja će se održati 2. listopada 2026. u Stil eventu na Zagrebačkom velesajmu, donosi prijeko potreban i stručan razgovor o brizi za mentalno i fizičko zdravlje.

Um koji ne staje i epidemija burnouta

Navikli smo juriti poslovne ciljeve, rokove i rezultate, pritom normalizirajući stres i potiskujući umor do granice sagorijevanja. S druge strane, u slobodno vrijeme često ne znamo stati, pa nam je oporavak postao luksuz koji si rijetko priuštimo.

Kako biti efikasni bez sagorijevanja?

Jednostavno rečeno, živimo u vremenu gdje je stres normaliziran, a umor potisnut. Kako bismo se lakše nosili s tom situacijom dr. med. Darko Cvetković – vrhunski NLP i Mindfulness stručnjak, će kroz svoje predavanje o brzom stilu života i mindfulness pristupu istražiti kako usporiti bez odustajanja, biti efikasni bez sagorijevanja i vratiti se sebi – dok svijet i dalje ide brzo. Jer, kako ističe, nije poanta pobjeći iz života, već biti prisutan dok ga živimo.

Putokaz za povratak sebi

Kada se neprestano trudimo biti savršeni zaposlenici, partneri i roditelji, lako zaboravimo tko smo zapravo. O tom tihom procesu gubljenja vlastitog identiteta i putokazu za povratak sebi govorit će licencirana psihologinja i geštalt psihoterapeutkinja Ana Miletić. Na koje se sve načine umanjujemo i odričemo dijelova sebe, koje su posljedice zanemarivanja sebe te kako se upoznati i biti sa sobom te cjelovitiji u odnosu s drugima, samo je dio pitanja kojima ćemo se posvetiti.

Zašto je odmor postao luksuz?

Problem "burnouta" i nemogućnosti kvalitetnog odmora dodatno će secirati panel "Burnout – sve znamo, a ne odmaramo". Uz panelistice Emu Alagić - stručnjakinju za spa i holistički wellness, Petru Seličanec - fitness, NLP i Mindfulness trenericu, Ivu Mikulić – psihoterapeutkinju, Mariju Habulinec - članicu uprave i direktoricu prodaje u MultiSport Benefit Systems, te moderatoricu Ivnu Juranić - psihologinju, HR stručnjakinju i instruktoricu joge, tražit će se odgovori na pitanja zašto nam je odmor postao luksuz i zašto stajemo tek kad nas umor "pomete". Vrijeme je da prestanemo teoretizirati o umoru i počnemo aktivno birati oporavak.

Tijelo kao saveznik za desetljeća pred nama

Kada ste se zadnji put probudili da vas nešto ne boli?

Tjelesno i psihičko zdravlje neraskidivo su povezani. Bilo da sjedimo satima pred uredskim ekranima ili žongliramo obiteljskim obavezama, često ignoriramo bol tretirajući je kao kvar koji treba utišati tabletom. Dr. sc. i fizioterapeut Sandro Venier pokazat će nam da je bol zapravo naš najsofisticiraniji obrambeni mehanizam putem kojeg tijelo komunicira s nama; pojasnit će nam kako znanost i praksa jasno pokazuju da emocije mogu značajno utjecati na nastanak i opstanak boli te nas utješiti činjenicom da najčešće postoji rješenje za kronične bolove.

Treniramo za život, ne ljepotu

Kako bismo tijelo pripremili za napore svakodnevice, a ne samo za estetske ideale, kondicijski trener brojnih vrhunskih sportaša Marino Bašić vraća nas osnovama treninga prilagođenog našem životnom stilu i obavezama. Razbijamo mitove o tome da trening mora biti iscrpljujući da bi bio učinkovit; objašnjavamo zašto više nije uvijek bolje i stvaramo strategiju navika koje traju.

Učimo koje suplemente zaista trebamo

Uza sve to, suplementacija je postala neizbježna, ali rijetko tko zna što mu zaista treba pa se razni dodaci prehrani uzimaju na vlastitu ruku. Često u organizam unosimo nešto nepotrebno, što nas pri tome podosta košta. Nutricionist Roko Marović pokazat će nam kako pametno odabrati prioritetne dodatke prehrani za zdravlje, tjelesno-kognitivni performans i dugovječnost, njihov optimalan oblik, doziranje i vrijeme primjene suplemenata.

Kako se nakon ozljede vratiti (jači)?

Za one koji su se suočili s povredama, panel "Oporavak od ozljeda - 360° izazova i rješenja", na kojem uz Veniera i Marovića sudjeluju Sandra Paović – bivša stolnotenisačica, olimpijka, a danas motivacijska govornica, te dr. med. Natko Beck, pod vodstvom Igora Šehića - stručnjaka za optimizaciju ljudskog performansa, sportskog terapeuta i trenera, pružit će sveobuhvatan pogled na povratak u punu formu kroz prizmu uma, tijela i duha – jer ozljeda nikada nije samo „puknuće“ ili „istegnuće“ izolirano u jednom zglobu ili mišiću, ona je potres za cijeli sustav. Stoga ćemo, među ostalim, istražiti - kako premostiti jaz između dijagnoze i funkcionalnog pokreta, kako prilagoditi trening da on postane lijek, a ne rizik te kako prebroditi strah od ponovne ozljede.

Inspiracija, autentičnost i ljubav prema životu

Živimo u eri hiper-optimizacije u kojoj tržište osobnog razvoja doslovno puca po šavovima. O tome kako u poplavi "vikend-certifikata" prepoznati stvarnu stručnost i izbjeći zamku ovisnosti o novim tečajevima, otvoreno će se raspravljati na panelu "Nemam šamana - u potrazi za boljom verzijom sebe", koji moderira Marija Andreić - NLP Master Trainer (IN) i Coach (ICI). Uz nju, sudjeluju već spomenuti: Ana Miletić, Darko Cvetković i Marino Bašić te Sebastijan Orlić - dr.sc. inženjerske kemije u području biotehnologije, certificirani sportski nutricionist i instruktor fitnessa.

Za nevjerojatnu dozu motivacije na konferenciji pobrinut će se proslavljena bivša stolnotenisačica Sandra Paović. Kroz predavanje "Volim život", njena priča o povratku nakon teške ozljede kralježnice živući je dokaz da možemo preživjeti naizgled nemoguće, vratiti se još jači i ponovno iskreno voljeti život.

Nemojte čekati da vas umor zaustavi! Kroz 8 sati edukacije i motivacije pobrinite se za sebe, kako biste mogli brinuti o drugima te ostvarivati svoj optimum u privatnom i poslovnom okruženju.

Kompletan program provjerite na web stranici konferencije dobrobit.zone.

Ulaznice su dostupne kroz Entrio platformu. Povedite društvo i maksimalno uštedite kupnjom paketa ulaznica 2+1 ili 3+2 gratis.

Pridružite nam se 2.10.2026. u Stil eventu (Zagrebački velesajam) na DOBRObit konferenciji i napravite aktivni korak prema vlastitoj dobrobiti.