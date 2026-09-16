Žito grupa pustila u rad novu solarnu elektranu od 3,85 milijuna eura

Nova solarna elektrana veća je od prethodne, a zajedno će 'pokriti' više od 60 posto ukupne potrošnje električne energije čepinske uljare

Žito grupa pustila je u rad još jednu solarnu elektranu u Tvornici ulja Čepin instalirane snage 3,5 megavata (MW), uz baterijski sustav snage 4.5 MW što je investicija ukupne vrijednosti od 3,85 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz te tvrtke.

Izgradnja solarne elektrane TUČ 2, kako su naveli, najavljena je kroz inicijalnu javnu ponudu dionica, vrijedna je 3,85 milijuna eura, a sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz Potporu poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo.

Elektrana je puštena u pokusni rad koncem kolovoza.

Sustav za pohranu energije ukupnog je kapaciteta 9 megavat sati (MWh). Predviđena godišnja proizvodnja električne energije iz nove elektrane, koja se sastoji od 7.050 fotonaponskih modula, iznosi 5.500 MWh, dok je ukupna potrošnja tvornice preko 10.130 MWh.

Proizvedena električna energija koristit će se za podmirenje vlastitih potreba, dok će se višak spremati u sustav za pohranu energije.

Predsjednik Uprave Tvornice ulja Čepin Karlo Dudaš je istaknuo kako su kao tehnološki moderna i ekološki osviještena tvornica skloni uvođenju najnaprednijih raspoloživih tehnologija s kojima smanjuju utjecaj na okoliš te racionalnije koristiti resurse.

Vodeći se time, investirali su u novu solarnu elektranu, uz već postojeću koja je puštena u rad 2023. godine.

- Zahvaljujući novom solarnom sustavu, postići će se značajne uštede u potrošnji električne energije. Nova solarna elektrana veća je od prethodne, a zajedno će 'pokriti' više od 60 posto ukupne potrošnje električne energije Tvornice ulja Čepin – rekao je Dudaš.

Postavljanjem nove solarne elektrane Žito grupa nastavlja s konkretnim ulaganjima koja donose dugoročne koristi, kako za poslovanje, tako i za odgovornije korištenje prirodnih resursa, istaknuli su.