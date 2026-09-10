Podatkovni centri udvostručuju potrošnju, elektroenergetske mreže pucaju

Podatkovni centri trošit će 950 TWh struje godišnje, dok se mreže grade presporo. UN upozorava na rizik kvarova i nestanaka struje.

Elektroenergetska infrastruktura ne može pratiti sve rašireniju upotrebu tehnologija koje počivaju na velikim količinama podataka, upozorila je upozorila je Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE), izdvojivši među rizicima podatkovne centre za umjetnu inteligenciju.

Podatkovni centri trošit će do 2030. godine 950 teravatsati struje godišnje, gotovo dvostruko više nego u 2025. kada je njihova potrošnja iznosila 485 teravatsati, pokazuju izračuni Međunarodne agencije za energiju (IEA).

To bi značilo da će njihov udio u ukupnoj svjetskoj potražnji iznositi oko tri posto.

Ulaganja u podatkovne centre diljem svijeta bit će do 2050. otprilike udvostručena, s ovogodišnjih oko 800 milijardi na 1,8 bilijuna dolara.

Mreže ne prate rast potrošnje

U mnogim dijelovima svijeta podatkovni centri i druga energetski intenzivna postrojenja grade se znatno brže nego elektroenergetske mreže potrebne za njihovu opskrbu, upozorava komisija sa sjedištem u Ženevi.

Veliko postrojenje često se može izgraditi i priključiti na mrežu u roku od dvije do pet godina dok proširenje dalekovoda i druge elektroenergetske infrastrukture može trajati više od deset godina zbog dugotrajnih postupaka planiranja, izdavanja dozvola i izgradnje.

Preopterećenje elektroenergetskih sustava može pak izazvati oscilacije napona, neplanirana isključenja i lančane kvarove, naglašavaju u UN-u, napominjući da se, u ekstremnim slučajevima, to već događa u pojedinim sustavima koji ovise o obnovljivim izvorima energije.

Problem je što podatkovni centri za umjetnu inteligenciju mogu u kratkom roku znatno povećati potrošnju električne energije, što elektroenergetskim sustavima otežava održavanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje, osobito ako se oslanjaju na obnovljive izvore budući da proizvodnja struje ovisi o vremenskim uvjetima, upozorava UNECE.

Zbog tog nesrazmjera između potražnje i dostupne energije nekoliko je zemalja već ograničilo potrošnju kako bi spriječile preopterećenje elektroenergetskih mreža.

Irska spada među zemlje s najvećom koncentracijom podatkovnih centara u svijetu i ograničila je njihovo priključivanje u Dublinu. Nizozemska je pak odredila područja u kojima se podatkovni centri mogu graditi.

UNECE je pozvao na strožu regulaciju i bolju koordinaciju kako bi se dugoročno osigurala pouzdanost i otpornost energetskih sustava koji postaju sve važniji za gospodarstvo i društvo.