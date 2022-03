Legalizacija marihuane kreirala zanimanje ganjiera, sommeliera za kanabis

Ideja je da ganjieri znaju sve o kanabisu na isti način na koji su sommelieri upoznati s vinima, catadori cigarama a ‘cuppersi‘ s kavo

Koncem prošle godine, europske je ljubitelje 'gandže' oduševila vijest da bi Njemačka mogla postati druga država u Europi koja je u potpunosti legalizirala kanabis. Iako vladajuća koalicija nije odredila kad će točno novi zakon stupiti na snagu, njegovo bi donošenje, odnosno legalizacija korištenja marihuane u rekreativne svrhe, moglo donijeti porezne prihode od 4,7 milijardi eura godišnje i stvoriti čak 27 tisuća novih radnih mjesta. Njemačka bi se tako pridružila Malti, jedinoj europskoj zemlji u kojoj je kanabis legaliziran (u Nizozemskoj, Portugalu i Španjolskoj je 'dekriminaliziran', njegovo korištenje i prodaja su strogo ograničeni) te Urugvaju, Kanadi i 18 američkih saveznih zemalja. Osim što legalizacija znači stvaranje novog, lukrativnog ekonomskog sektora, obećava i kreiranje novih zanimanja poput – ganjiera ili sommeliera za kanabis.

Ozbiljan trening

Kako je nedavno zapisao Forbes, legalizacija marihuane u američkim saveznim državama okončala je tradiciju kupovine kod tajnih dilera po principu 'daj što daš'. Umjesto toga, kupci mogu birati različite vrste kanabisa, konzumirati ih na različite načine – od pušenja, tinktura pa do kolačića.

Drugim riječima, tržište je postalo sofisticirano, kupcima znalci nude vrste prema njihovim specifičnim potrebama i ukusima. Ti znalci se, po novome, zovu se 'ganjieri' i ne, nije riječ o bivšim dilerima ili ljubiteljima marihuane već profesionalcima koji prolaze ozbiljan trening i za to dobiju certifikat. Konkretno, kalifornijski Ganjier program razvilo je 18 profesionalaca iz industrije među kojima se nalaze uzgajivači, znanstvenici i poduzetnici. Osim što su stručnjaci u svom području, vrsni su ljubitelji čuvene biljčice koju poznaju na isti način na koji sommelieri znaju sve o vinima, catadori o cigarama, a 'cuppersi' o kavi. Polaznike treninga uče o vrstama, odnosno kategorijama kanabisa, kako uz pomoć osjetila mirisa, okusa i vida prepoznati kvalitetu i učinak određenog cvijeta te sve o karakteristikama biljke ovisno o, primjerice, njenom terroiru. Također, uče o tome kako svaka odluka koju uzgajivač donese od genetike do tla utječe na kvalitetu i, u konačnici, efekt konzumiranog kanabisa. Nakon što završe program, polaznici dobivaju titulu 'master of cannabis service' te su spremni zadovoljiti potrebe i najzahtjevnijih kupaca.

Ako je suditi prema Forbesu, potražnja za kanabisom, ali i ganjierima je u porastu. Naravno, u zemljama koje su legalizirali konzumaciju kanabisa i u rekreativne svrhe. Ostaje se nadati da će uskoro i veći broj europskih zemalja slijediti primjer Malte te stvoriti novo tržište, na veselje sudionika i krajnjih konzumenata.