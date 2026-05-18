Ivan Valentić, direktor (Centar Broker): Uloga brokera važnija je nego ikad

Brokerska usluga pravilnog strukturiranja programa osiguranja može značiti veliku razliku između kratkotrajnog zastoja i ozbiljnog ugrožavanja poslovanja

U uvjetima nestabilnog tržišta i sve složenijih poslovnih izloženosti neadekvatno ugovorene police osiguranja znatan su rizik za poslovanje. O stanju na tržištu i važnosti brokerske struke govori Ivan Valentić, direktor Centar Broker d.o.o., najveće brokerske kuće u Hrvatskoj koja je u domaćem vlasništvu.

Kako biste definirali ulogu brokera u osiguranju?

– Broker djeluje kao neovisni savjetnik koji zastupa interese klijenta. Naš su fokus prepoznavanje i analiza poslovnih rizika te strukturiranje najboljeg programa osiguranja u suradnji s više osiguravatelja. Cilj je omogućiti najbolju zaštitu uz racionalne troškove.

Kako biste pozicionirali Centar Broker na hrvatskom tržištu?

– Centar Broker ubraja se među najveće brokerske kuće u Hrvatskoj s izraženom specijalizacijom za složene rizike. Posebno smo prepoznati u segmentima javne nabave, velikih poslovnih sustava i strukturiranja rješenja za rizike koje domaće tržište ne pokriva.

Kako biste opisali stanje na tržištu osiguranja?

– Povećana učestalost požara i prirodnih katastrofa te inflacijski pritisci znatno utječu na dostupnost pokrića. Osiguravatelji su oprezniji u preuzimanju rizika, što se odražava u strožim uvjetima, višim premijama i selektivnom pristupu rizicima. Upravo je zato stručna analiza rizika danas važnija nego ikada.

Jesu li društva u Hrvatskoj adekvatno osigurana?

– Prema našoj procjeni, mnogo društava u Hrvatskoj nema odgovarajuće osiguranje. Razlozi su najčešće preniski iznosi osiguranja, neusklađenost polica s razvojem poslovanja, inflacijski utjecaji te nedovoljno razumijevanje ugovorenih pokrića. U Centru Broker redovito revidiramo iznose osiguranja kako bi police odražavale stvarnu vrijednost imovine i izloženost rizicima. Neadekvatno definirani iznosi mogu u slučaju štete prouzročiti proporcionalno smanjenje isplate, što za osiguranika znači ozbiljan financijski udar.

Koliko je važno osiguranje od prekida rada?

– Osiguranje od prekida rada jedan od važnih elemenata zaštite. Dok većina subjekata osigurava imovinu, mnogo se rjeđe razmatra financijski gubitak koji nastaje zbog zastoja u radu nakon štetnog događaja. Prekid rada može izazvati gubitak prihoda, probleme s likvidnošću i nemogućnost ispunjavanja ugovornih obveza. Smatramo da to pokriće mora biti dio svakog ozbiljno strukturiranog programa upravljanja rizicima.

Što radite kada domaći osiguratelji ne mogu preuzeti pojedine rizike?

– U praksi se susrećemo s rizicima koje domaći osiguravatelji ne mogu osigurati. Centar Broker pronalazi rješenja i za te rizike, uključujući suradnju s međunarodnim partnerima. Naš je cilj klijentima omogućiti kontinuitet poslovanja i zaštitu u područjima u kojima izostaje ponuda domaćih osiguravatelja.

S kojim se novim rizicima osiguranici suočavaju?

– Uz tradicionalne rizike sve su izraženiji novi oblici izloženosti. Odgovornost menadžmenta postaje sve važnija zbog regulativnih zahtjeva, poslovnih odluka i osobne odgovornosti vodstva. Kibernetičko osiguranje važno je za svako društvo koje se koristi digitalnim sustavima, obrađuje podatke ili posluje elektronički. Kibernetički incidenti mogu prouzročiti prekid rada, financijske gubitke, reputacijsku štetu i regulativne posljedice. Osiguranje potraživanja postaje važno jer štiti likvidnost društva u slučaju neplaćanja kupaca i može biti važan alat financijske stabilnosti.

Što biste poručili upravama?

– Osiguranje ne treba promatrati kao trošak, nego kao strateški alat upravljanja rizicima i održavanja financijske stabilnosti. U uvjetima nestabilnog tržišta, rasta novih rizika i sve strožih uvjeta program osiguranja koji je broker pravilno strukturirao može značiti veliku razliku između kratkotrajnog zastoja i ozbiljnog ugrožavanja poslovanja.