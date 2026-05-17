Brokeri nisu mrtvi, ali AI im je potpuno promijenio posao

Kad tržišta postanu volatilna ili kada klijent donosi ozbiljnije investicijske odluke, ljudski faktor i dalje igra veliku ulogu

S dolaskom umjetne inteligencije mnogo toga promijenilo se u ritualima na tržištima kapitala, ali i osiguranja. Stari igrači navikavaju se na nove, brokere zamjenjuju algoritmi i platforme pa Vuk s Wall Streeta više nije čovjek nego softver. Sve je dostupnije, digitalnije i praktički sve je 'na klik', zbog čega, prema analitičaru Erste banke Tamasu Nagyju, broker u klasičnom smislu, kao netko tko samo izvršava nalog, više nije toliko potreban kao nekad jer je sama egzekucija danas uglavnom digitalna.

– No to ne znači da je brokerska uloga nestala, već bih rekao da se transformirala. Danas je važnije kakve klijente broker servisira i kakvu im dodatnu vrijednost može pružiti informacijama, razumijevanjem tržišta i savjetovanjem. Retail-klijenti imaju jedne potrebe: njima je često važna edukacija, jednostavnost i razumijevanje osnovnih rizika i proizvoda. S druge strane, institucionalni i profesionalni klijenti traže mnogo specifičnije informacije, brzinu, pristup tržištu, lokalno znanje i razumijevanje pojedinih tržišta ili instrumenata – objašnjava Nagy.

Neprocjenjivo povjerenje

Mnogo više ulaže se u znanje, analitiku i razumijevanje tržišta kapitala nego prije. Egzekucija je postala digitalna, ali za mnoga tržišta i dalje je vrlo važno lokalno znanje brokera kako bi klijent dobio kvalitetnu informaciju i kontekst, a ne samo mogućnost zadavanja naloga. Ono što se nije promijenilo, prema Nagyju, važnost je povjerenja. Kad tržišta postanu volatilna ili kada klijent donosi ozbiljnije investicijske odluke, ljudski faktor i dalje igra veliku ulogu.