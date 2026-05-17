Zaokret u štednji - Gdje je nestalo 408 milijuna eura građana?

Ako je taj novac potrošen, koliko 'hrani' inflaciju? Ako je i hrani, taj je utjecaj, prema ocjeni ekonomista, simboličan

Kad je država 2023. ponudila građanima državne obveznice – poslije i trezorske zapise – bankari su u javnim istupima tvrdili da im to neće biti konkurencija za štedne depozite. Tri godine poslije priča se ponešto promijenila. Uz nekretnine, štednja u banci dugi je niz godina bila pri vrhu investicijskih opcija za prosječnog Hrvata. Naviku oročavanja novca nije uspjela znatnije poremetiti ni dugogodišnja politika izrazito niskih kamatnih stopa koja je trajala od financijske krize 2008. sve do 2022. godine.

Je li se dogodio preokret? Iščitavajući statistiku Hrvatske narodne banke (HNB), može se uočiti određeni trend koji je, doduše, još u povojima. Posljednji podaci o depozitima na kraju ožujka pokazali su da je u proteklih godinu dana ukupna štednja kućanstava porasla za 2,1 milijardu eura (ili 5,3 posto), prešavši 42 milijarde eura. Od toga se na tekućim i žiro-računima te štednji po viđenju (prekonoćni depoziti) nalazilo gotovo 32 milijarde eura, a u oročenoj štednji 10,3 milijarde eura.

Pad od četiri posto

Iznos novca na računima koji se odmah može povući jest rastao, za gotovo devet posto na godišnjoj razini, ali sporije od prije zabilježenih 11,4 posto. S druge strane, oročena štednja smanjena je za četiri posto, što je nešto sporiji pad od prethodno zabilježenih šest posto. Inače, središnja banka zabilježila je da se kod oročene štednje, kako građana, tako i poduzeća, događa zaokret. Naime, iz rasta od 0,9 posto na kraju prosinca prošle godine, oročena štednja na kraju ožujka bilježi pad od 2,1 posto.

Ako pogledamo samo oročenu štednju u eurima, u zadnjih godinu dana građani su iz banaka podignuli 365 milijuna eura. Ako se pribroji i štednja u stranoj valuti, oslobođeno je ukupno 408 milijuna eura. Taj novac mogao je otići samo u dva smjera – uložen je negdje drugdje, odnosno pospremljen na račune, ili je jednostavno potrošen. Ako je potrošen, koliko smanjenje štednje 'hrani' inflaciju? Ako je i hrani, taj je utjecaj, prema ocjeni ekonomista, simboličan.