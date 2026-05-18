Globalni pad burzi: europske, azijske i američke dionice pod pritiskom

Globalna tržišta pritišću strah od eskalacije sukoba na Bliskom istoku i jačanja inflacijskih pritisaka

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica pale jer se ulagači plaše zaoštravanja krize na Bliskom istoku i jačanja inflacije zbog povišenih cijena nafte. STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,8 posto.

Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,24 posto, na 10.170 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,57 posto, na 23.815 bodova, a pariški CAC 1,20 posto, na 7.857 bodova. Pad indeksa posljedica je strahovanja ulagača od nove eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati u nedjelju objavili da je napad dronom izazvao požar u nuklearnoj elektrani.

Dužnosnici UAE-a rekli su da istražuju odakle je napad izveden i da imaju puno pravo odgovoriti na takve terorističke napade. Emirati su ranije optuživali Iran za napad na njihove energetske ciljeve, nazvavši to eskalacijom sukoba u regiji.

U nedjelju je, pak, predsjednik SAD-a Donald Trump poručio da 'od Irana neće ostati ništa', ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD-om. Nakon više od mjesec dana primirja između dviju zaraćenih strana, izgledi za rješavanje sukoba, koji je započeo 28. veljače, ostaju daleki.

Strah od rasta inflacije

Azijske burze prate smjer Wall Streeta, gdje su u petak burzovni indeksi pali više od jedan posto jer se ulagači plaše da će visoke cijene nafte potaknuti daljnji rast inflacije.

U SAD-u je inflacija u travnju dosegnula najvišu razinu u tri godine, pa je sve jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini. Na tržištu se čak špekulira da bi Fed krajem godine mogao povećati kamatne stope, ako inflacija nastavi rasti.

A hoće li se to dogoditi, ovisi ponajviše o krizi na Bliskom istoku i cijenama nafte. Kako su mirovini pregovori između SAD-a i Irana zastali, Hormuški tjesnac, ključan prolaz za izvoz nafte s Bliskog istoka, i dalje je blokiran, što podržava cijene 'crnog zlata' na povišenim razinama.

Cijene nafte porasle, a dolar ojačao

Zbog toga su i jutros cijene nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela ojačala 1,8 posto, na 111,25 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,2 posto, na 107,70 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla jer američka valuta slovi za sigurnije utočište za kapital u nesigurna vremena.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,39 bodova, dok je u petak navečer iznosio 99,27 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao sa 158,75 na 158,95 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1620 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1625 dolara.