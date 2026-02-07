Rizici koje većina (mladih) ulagača zanemaruje pri investiranju

Iskustva ulagača i stručnjaka pokazuju da izbor investicijskih brokera sve rjeđe ovisi samo o visini naknade

Rasprava o izboru brokera za hrvatske ulagače posljednjih se godina bitno promijenila. Nekad se svodila na povjerenje u domaće institucije ili sumnju prema 'online rješenjima', a danas se sve češće vodi vrlo konkretnim pitanjima: u što ulagati, uz koje troškove, koliko vremena ulagač ima na raspolaganju i koju je razinu osobne odgovornosti spreman preuzeti.

U tom kontekstu izbor brokera prestaje biti ideološko pitanje, a postaje tehničko i životno.