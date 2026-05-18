Na Algebri Bernays otvorena nova generacija Akademije političkog liderstva

Na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays danas je održana konferencija povodom svečanog otvorenja nove generacije Akademije političkog liderstva, programa usmjerenog na razvoj političkog liderstva, strateškog razmišljanja i odgovornog javnog djelovanja koji na Sveučilištu Algebra Bernays započinje 2. listopada 2026. Okupljenima se uvodno obratio Mario Petrović, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays.

- Od početka sudjelujem u razvoju Akademije političkog liderstva i vjerujem da ovaj program ima veliku vrijednost jer se politika može i mora učiti, razvijati i institucionalizirati. Lideri se ne rađaju, nego se stvaraju učenjem, radom i kontinuiranim razvojem. Ne postoji prečac do uspjeha, ni u politici ni u drugim područjima, a najveća vrijednost ovog programa upravo su ljudi koji će kroz njega graditi znanja i odgovornost potrebne budućim liderima - istaknuo je Mario Petrović, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays.

Sudionicima su predavače, module i programski koncept Akademije predstavili Božo Skoko, prorektor za poslijediplomske studije i popularizaciju znanosti Sveučilišta Algebra Bernays te Bianca Matković, voditeljica Akademije političkog liderstva:

- Ulazak u politiku često se doživljava kao ulazak u boksački ring, no iz mog iskustva politika više nalikuje plesnom podiju. Ponekad morate pratiti orkestar, iako vas noge ne slušaju, a upravo se tada vidi imate li dovoljno takta, strpljenja i osjećaja za prostor u kojem djelujete. Ako nemate takta, bolje je ne ulaziti na taj plesni podij, jer on vrlo brzo može postati minsko polje - izjavila je Bianca Matković, voditeljica Akademije političkog liderstva.

- Za kvalitetno političko djelovanje nužno je razumjeti kako sustav funkcionira i kako se stvaraju politički lideri. Vrijednost Akademije je u spoju teorijskog znanja i iskustva ljudi koji su stvarali Hrvatsku i sudjelovali u njezinu europskom putu. Posebno je vrijedno vidjeti sudionike različitih političkih opcija u istoj klupi, jer to pokazuje da ciljevi mogu biti zajednički, iako se taktike i strategije razlikuju – istaknuo je Božo Skoko, prorektor za poslijediplomske studije i popularizaciju znanosti.

Konferencija je okupila predstavnike politike, gospodarstva i javnog života koji su kroz panel raspravu otvorili pitanja političkog liderstva u suvremenim okolnostima, od donošenja odluka pod javnim pritiskom i odgovornosti javnih funkcija do razvoja kompetencija potrebnih za učinkovito upravljanje u vremenu stalnih društvenih, gospodarskih i geopolitičkih promjena.

Na panelu su sudjelovali Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Mandić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Karlovca, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke d.d., Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije te Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe.

- U politiku me, prije svega, doveo lokalni patriotizam. Sve je počelo na lokalnoj razini, iz nezadovoljstva načinom na koji je grad funkcionirao i želje da se stvari mijenjaju konkretnim radom. Odgovornost za kvalitetu političkog života leži na svakome od nas, ali važnu ulogu imaju i mediji, koji oblikuju sliku političara u javnosti. U politici postoji mnogo pozitivnih primjera, no oni, nažalost, puno teže dolaze do medijskog prostora nego negativne teme - izjavio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan.

- Politika je ekipni sport. Kada uđete dublje u političke procese, shvatite da i oni na pozicijama trebaju podršku šireg kruga ljudi kako bi ostvarili rezultate. Izabrani dužnosnici nemaju se pravo žaliti kada građani od njih nešto očekuju, jer smo sami rekli da ćemo rješavati njihove probleme. Vjerujem da u politici ima puno više dobroga i kvalitetnih ljudi nego što se često prikazuje, a lokalna politika daje posebno izravan uvid u stvarne potrebe građana – izjavio je Damir Mandić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Karlovca.

Sudionici panela tijekom rasprave istaknuli su važnost razvoja političke odgovornosti, strateškog promišljanja i kvalitetne komunikacije u javnom prostoru, posebno u okolnostima brzih promjena i sve većeg pritiska javnosti i medija na donositelje odluka.

- U politiku sam ušao još kao srednjoškolac, u vremenu kada se Hrvatska sve snažnije otvarala prema Europi. Spletom okolnosti, 2009. godine završio sam u Gradskom vijeću, što je dodatno oblikovalo moj politički put. S vremenom se u meni stvorila energija i uvjerenje da mogu dati konkretan doprinos, ne samo kroz političko djelovanje, nego i kroz stvaranje koristi za društvenu zajednicu u Koprivnici – rekao je Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice.

- Voditi bilo koju organizaciju složen je posao, no rijetko je tko izložen kao političari koji vode države i javne sustave. Iako Hrvatska više nije tranzicijska država, smatram da smo u određenom smislu i dalje tranzicijsko društvo. U politici postoje oni koji su je odabrali kao primarnu djelatnost, ali i oni koji su u nju ušli iz želje za promjenama. Mnogi od nas nisu imali formalno političko obrazovanje, no okolnosti i očekivanja od političara s vremenom su se promijenili. Danas ljudi sve svjesnije ulaze u politiku, s jasnijom predodžbom o tome što žele postići i što je za to potrebno – izjavila je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravka d.d..

Program Akademije političkog liderstva provodit će se na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays kroz deset modula, dva puta mjesečno, petkom i subotom, a namijenjen je svima koji žele profesionalno razumjeti i djelovati u političkom prostoru, od članova političkih stranaka i javne uprave do savjetnika, političkih suradnika i lidera iz različitih sektora.

- Mislim da je prošlo vrijeme glasnih lidera. U mom poslu nogometaši žele lidera koji ima znanje, mirnoću i staloženost, jer takvi lideri daju povjerenje i sigurnost. Nisam puno mijenjao svoj karakter, ali sam se prilagođavao okolnostima i ljudima, stavljajući ego po strani zbog zajedničkog cilja. Vjerujem u razgovor, slušanje i prilagodbu, no na kraju je moja odgovornost donijeti odluku – rekao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

- U kampanju sam ušla gotovo u posljednji trenutak, nakon poticaja kolega koji su me pitali zašto se ne bih kandidirala. Odluka nije bila jednostavna, ali shvatila sam da je riječ o velikoj prilici, posebno jer je prije mene tu funkciju obnašala samo jedna žena i nitko iz srednjoistočne Europe. Odlučila sam napraviti najbolju kampanju koju mogu. Iako sam ponekad sumnjala u sebe, vjerovala sam u cilj i u to da politika može biti prostor pozitivnih promjena - izjavila je Marija Pejčinović Burić, bivša glavna tajnica Vijeća Europe.

Akademija političkog liderstva Sveučilišta Algebra Bernays usmjerena je na razvoj nove generacije političkih lidera koji razumiju institucije, javnu odgovornost i važnost strateškog odlučivanja. Kroz spoj akademskog znanja, praktičnog iskustva i dijaloga među sudionicima različitih političkih i profesionalnih pozadina, program otvara prostor za kvalitetnije razumijevanje politike kao područja znanja, rada i odgovornosti. Svečanim otvorenjem nove generacije Akademije potvrđena je važnost sustavnog obrazovanja za sve koji žele aktivno, odgovorno i profesionalno sudjelovati u javnom životu.

