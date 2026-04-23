DACH tržište: velika prilika za hrvatske tvrtke

Unatoč blizini i snazi tržišta, hrvatske kompanije još nedovoljno koriste potencijal Njemačke, Austrije i Švicarske

Europska ulaganja u podatkovne centre posljednjih godina rastu po stopi od 20-ak posto na godinu i očekuje se da će do 2028. dosegnuti razinu višu od 150 milijardi eura. Dobar dio toga realizira se u Njemačkoj, gdje je zagrebačka visokotehnološka tvrtka ECCOS-inženjering, koja teži postati jedan od vodećih integratora sigurnosnih sustava u Hrvatskoj i inozemstvu, prije nekoliko godina osnovala tvrtku kćer DECCOS GmbH sa sjedištem u Kölnu i podružnicom u Frankfurtu.

Trenutačno DECCOS sudjeluje u projektu gradnje velikih podatkovnih centara u Frankfurtu, jednom od najvećih podatkovnih središta u Europi. DECCOS-ov dio posla je dizajn i uvođenje sustava BMS (Building Management System) i PMS (Power Management System), što je važan segment projekta.