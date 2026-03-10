Tko je jamio, jamio je: država otpisala dugove za COVID potpore
Više od dva milijuna eura duga zbog COVID potpora i drugih mjera proglašeno nenaplativim i izbrisano iz evidencije HZZ-a
Podsjetimo, radilo se o novcu koji je država isplaćivala poduzetnicima da ne otpuštaju radnike. No, naknadne kontrole su pokazale da su mnogi uzimali taj novac protivno pravilima – neki su radnike ipak otpuštali, neki su sebi isplaćivali bonuse, a neki su jednostavno nestali s tržišta. Sada, godinama kasnije, HZZ priznaje da taj novac više nema od koga naplatiti.
Najveći iznos duga 'oprostio' je zagrebački ured – gotovo pola milijuna eura (497.022 eura). Slijedi Rijeka s preko 270 tisuća eura, dok se u Vinkovcima i Osijeku otpisuje po više od 100 tisuća eura.
Osim COVID potpora, država je odlučila izbrisati i dugove za Mjere zapošljavanja (APZ). Izbrisano je preko 700 tisuća eura potpora koje su trebale potaknuti posao, a završile su kao čisti gubitak u proračunu. A brisana je i stavka pogrešno isplaćenih naknada. Navodno je, prema izvješću HZZ-a, izbrisano kao nenaplativo oko 45.000 eura koje su greškom isplaćene kao pomoć ili naknada nezaposlenima, a koje se sada više nitko ne trudi utjerati.
Službeno objašnjenje glasi da se radi o 'knjigovodstvenom otpisu'. U praksi to znači da su firme propale, vlasnici otvorili nove tvrtke ili je jednostavno nastupila zastara jer država nije na vrijeme reagirala. Umjesto da novac vrate u proračun, tisuće eura su sada i službeno postali dar onima koji su ga zloupotrijebili.