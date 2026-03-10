Tko je jamio, jamio je: država otpisala dugove za COVID potpore

Više od dva milijuna eura duga zbog COVID potpora i drugih mjera proglašeno nenaplativim i izbrisano iz evidencije HZZ-a

Dok se običnim građanima računi blokiraju zbog duga od nekoliko desetaka eura, država je odlučila očistiti svoje račune od milijunskih potraživanja. Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je sredinom veljače 2026. donio odluku o otpisu preko dva milijuna eura duga.

Najveći dio tih dugovanja odnosio se na famozne COVID potpore za očuvanje radnih mjesta koje su se u pandemiji dijelile bez puno pitanja. Tako je više od 1,2 milijuna eura duga nastalog tijekom pandemije proglašeno nenaplativim.

Podsjetimo, radilo se o novcu koji je država isplaćivala poduzetnicima da ne otpuštaju radnike. No, naknadne kontrole su pokazale da su mnogi uzimali taj novac protivno pravilima – neki su radnike ipak otpuštali, neki su sebi isplaćivali bonuse, a neki su jednostavno nestali s tržišta. Sada, godinama kasnije, HZZ priznaje da taj novac više nema od koga naplatiti.

Najveći iznos duga 'oprostio' je zagrebački ured – gotovo pola milijuna eura (497.022 eura). Slijedi Rijeka s preko 270 tisuća eura, dok se u Vinkovcima i Osijeku otpisuje po više od 100 tisuća eura.

Zanimljivo je da se u nekim gradovima, poput Gospića, otpisuju mizerne svote od 150 eura, što jasno pokazuje gdje je bila najveća koncentracija onih koji su novac uzeli, ali ga nisu vratili.

Osim COVID potpora, država je odlučila izbrisati i dugove za Mjere zapošljavanja (APZ). Izbrisano je preko 700 tisuća eura potpora koje su trebale potaknuti posao, a završile su kao čisti gubitak u proračunu. A brisana je i stavka pogrešno isplaćenih naknada. Navodno je, prema izvješću HZZ-a, izbrisano kao nenaplativo oko 45.000 eura koje su greškom isplaćene kao pomoć ili naknada nezaposlenima, a koje se sada više nitko ne trudi utjerati.