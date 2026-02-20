Ima novca i za vaš karijerni zaokret i/ili novu poduzetničku priču

Više od 55 tisuća ljudi (pre)kvalificiralo se, a 51 tisuća ljudi pretvorila se u poduzetnike zahvaljujući HZZ-ovim vaučerima

Što kada završiš školu ili fakultet, ali se više ne vidiš u vlastitoj struci? Ili što kada nisi zadovoljan trenutačnom životnom situacijom pa želiš osnovati nešto svoje? Nešto što tržište rada traži? Danas je tu vrlo jednostavan odgovor: prijaviš se na Hrvatski zavod za zapošljavanje, uzmeš vaučer za obrazovanje i prekvalificiraš se za nešto što je traženo.

Vaučeri za obrazovanje

Do sada je vaučere HZZ-a iskoristilo više od 55 tisuća ljudi, primarno za stjecanje digitalnih vještina. Najpopularniji program iz projekta vaučera proteklih je godina bio onaj za pomoćnika, odnosno pomoćnicu, u nastavi, slijedi ga internetski marketing i brendiranje, a treći je najpopularniji program za temeljne digitalne vještine.

– Sustav financiranja obrazovanja odraslih s pomoću vaučera uveden je početkom 2022. uz osigurana sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, i to za stjecanje zelenih i digitalnih vještina, a iz Europskoga socijalnog fonda plus osigurana su dodatna sredstva za stjecanje i drugih vještina za kojima postoji potreba na tržištu rada. Budući da obrazovanje putem sustava vaučera pokazuje izvrsne rezultate te je primjer dobre prakse i inovacije na razini EU-a, provedba će se nastaviti i dalje – navode iz HZZ-a.

Ove će se godine provesti i evaluacija projekta kako bi se sustav dodatno unaprijedio te kako bi se osigurala njegova održivost radi jačanja kompetencija radne snage za buduće potrebe tržišta rada. Uspostavom sustava vaučera prvi se put uvela mogućnost financiranja pohađanja programa mikrokvalifikacija koji svojim sadržajem i načinom provedbe polaznicima omogućuju brzu i efikasnu nadogradnju postojećih ili stjecanje novih kompetencija potrebnih za obavljanje određenih poslova.