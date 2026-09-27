Prirodni plin dva i pol puta skuplji od početka godine

Glavni pritisak i dalje dolazi iz povećane geopolitičke neizvjesnosti i slabije popunjenosti EU skladišta, koja su na 69 posto kapaciteta

Cijena prirodnog plina TTF od kraja kolovoza porasla je 7,9 posto, na oko 75 eura po megavat satu, dok je od početka godine čak dva i pol puta viša. Glavni pritisak i dalje dolazi iz povećane geopolitičke neizvjesnosti i slabije popunjenosti EU skladišta, koja su na oko 69 posto kapaciteta prema petogodišnjem prosjeku od 85 posto, uz ograničene isporuke iz Katara i privremeno slabiji norveški izvoz, piše HUP u ovotjednom Fokusu tjedna.

Posljednjih dana cijene su se djelomično smirile zbog nade u diplomatsko rješenje američko-iranskog sukoba i mogućeg normaliziranja prometa kroz Hormuški tjesnac, no niske zalihe pred sezonu grijanja zadržavaju tržište osjetljivim na nove poremećaje. U narednom razdoblju očekujemo zadržavanje povišene volatilnosti cijene plina, osobito ako se poremećaji LNG opskrbe nastave tijekom zime.

Cijena aluminija od kraja kolovoza do 24. rujna gotovo je stagnirala, uz rast od svega 0,3 posto, na oko 3.256 dolara po toni, dok je od početka godine viša 7,7 posto. Pritisak na rast cijene dolazi iz poremećaja proizvodnje na Bliskom istoku, gdje je proizvodnja zemalja GCC-a u srpnju bila 44 posto niža nego godinu ranije, a regija je prije sukoba činila oko 10 posto globalne proizvodnje aluminija, dok su zalihe aluminija na Londonskoj burzi metala (LME) blizu najnižih razina u 36 godina.

S druge strane, ponovno pokretanje dijela proizvodnih kapaciteta i 17,2 posto veći kineski izvoz u kolovozu ublažavaju manjak ponude, dok snažniji dolar dodatno ograničava rast cijene. Zbog suprotstavljenih učinaka ograničene ponude i većeg kineskog izvoza očekujemo nastavak kretanja cijene aluminija oko sadašnjih povišenih razina.