Od dizela do pšenice: Rat ponovno diktira cijene roba

Brent je ponovno iznad 107 dolara, dizel je na rekordima, a zastoj u Crnom moru podiže rizike za cijene hrane i europsku industriju

Trenutačno pušu samo ratni vjetrovi, a geopolitika ponovno potvrđuje svoju ulogu jednog od glavnih pokretača tržišta. U tjednu pred nama ulagači će biti usredotočeni na cijene sirove nafte, pregovore SAD-a i Irana, posljedice prošlotjednog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga te događaje u crnomorskoj regiji, gdje se i dalje ne nazire mogućnost mira ili barem prekida napada.

Prošlotjedni susret Trumpa i Xija završio je bez većeg trgovinskog proboja. Dvije strane produljile su trgovinsko primirje za dva mjeseca, ali nisu objavile nove, konkretne kineske obveze kupnje američkih poljoprivrednih proizvoda. Upravo će izostanak takvih detalja biti važan za kretanje cijena soje, kukuruza i drugih američkih roba.