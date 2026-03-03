Od Karlovca preko Istre i Dubrovnika: Uspon Lukšić grupe u Hrvatskoj

Iz privatizacijskih kontroverzi 1990-ih izrastao je turistički imperij obitelji Lukšić – jedan od najmoćnijih u Hrvatskoj

Još u predizbornoj kampanji 1999. lijeva koalicija predvođena Ivicom Račanom najavljivala je obračun s pretvorbom i privatizacijom.

To je demonstrirano na prvoj sjednici Upravnog odbora Fonda za privatizaciju u novom sastavu. Već 3. ožujka 2000. – samo 36 dana nakon promjene vlasti - najavljena je revizija privatizacije Karlovačke pivovare.

Sporni popust od 30 posto

Kontrola HFP-a utvrdila je nepravilnosti. Najsporniji dio bila je uputa Ministarstva financija kojom je Androniku Lukšiću odobren popust od 30 posto, namijenjen hrvatskim državljanima. Na to je Lukšić kao pojedinac s hrvatskom putovnicom imao pravo, ali u transakciji je sudjelovala njegova off-shore kompanija iz Lihtenštajna. Tako je moćni čileanski biznismen hrvatskog porijekla vlasnički udjel od 15 milijuna njemačkih maraka platio samo deset milijuna. Cijela je priča zaključena nagodbom teškom tri milijuna DEM.

Inače, 70 posto dionica država je ranije prodala fondovima, zaposlenicima, braniteljima i ostalim građanima. Kasnije, početkom 1994., preostalih 30 posto prodano je Lukšiću, koji je već prije kraja godine stekao kontrolni paket (oko 68 posto).

Lukšić, Tuđman i Pinochetov ministar

Hrvatska vlast u to je doba polagala velike nade u dijasporu. Tako je uspostavljen kontakt i sa Čileom, jednom od prvih država koje su priznale Hrvatsku, za što je zaslužan i Lukšić.

Drugi Čileanac - Hernán Büchi Buc - savjetovao je predsjednika Tuđmana, a 1994. je imenovan i Vladinim savjetnikom. Posebno ga se apostrofiralo kao autora čileanskog ekonomskog oporavka. Bio je od 1985. do 1989 ministar financija u Pinochetovoj Vladi.

Kasnije se spominje kao jedan od ključnih ljudi u kompanijama pod kontrolom Andronika Lukšića. Sve to pridonijelo je Tuđmanovom službenom posjetu Čileu u studenome 1994., a zasigurno nije odmoglo i transakciji s Karlovačkom bankom.

Heineken 'ujedinio' Karlovac i Celje

U međuvremenu se Lukšićeva grupacija u Hrvatskoj orijentirala na turizam, pa je Karlovačka pivovara ponuđena na prodaju. Kao jedan od potencijalnih kupaca već 1994. spominjala se Pivovarna Laško. Međutim, vlasništvo se promijenilo tek 2003., kad Karlovačku pivovaru preuzima Heineken, i 2014. mijenja naziv u Heineken Hrvatska.

Ipak, spajanje pivovara iz Karlovca i Celja kasnije se ostvarilo. I Pivovarna Laško od 2015. u vlasništvu je Heinekena, ali ne posluje kao Heineken Slovenija, nego kao Pivovarna Laško Union (jer je Laško 2002. preuzelo Pivovarnu Union).

Posao s Plavom lagunom

Istovremeno kad je Fond za privatizaciju pokrenuo istragu o Karlovačkoj pivovari objavljeno je kako je Lukšić preuzeo većinsko vlasništvo u Plavoj laguni, ali taj posao nije sklopio s državom, nego s postojećim dioničarima. Za razliku od države, koja je Lukšiću dala popust, postojeći dioničari podigli su cijenu dionice s početnih 550 kuna na 1000 kuna. Oni koji to nisu prihvatili nekoliko mjeseci kasnije suočili su se s tržišnom cijenom od 300 kuna.

Androniko Lukšić umro je 2005., a njegove poslove u Hrvatskoj danas vodi unuk Davor Luksic Lederer. Osim Plave lagune, u njegovom su portfelju Jadranski luksuzni hoteli, Istraturist, Hotel Croatia u Cavtatu i još neke manje tvrtke. Ta grupacija uz Valamar Rivijeru i Maistru čini veliku trojku koja se bori za primat u hrvatskom turizmu.

Fo: Androniko Lukšić