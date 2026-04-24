Algebra Bernays prva u Hrvatskoj nudi odgođeno plaćanje studiranja

Studenti će moći studirati uz odgođeno plaćanje, dakle svoje studiranje kreću otplaćivati tek nakon zapošljavanja

Sveučilište Algebra Bernays potpisalo je Sporazum o suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) i Quotandom kojim postaje prvo sveučilište u Hrvatskoj koja je osigurala podršku EIF-a kroz InvestEU program za financiranje obrazovanja.

Riječ je o ugovoru o jamstvu kojim EIF preuzima značajan kreditni rizik financiranja studenata omogućujući Sveučilištu Algebra Bernays da ponudi povoljnije i dostupnije uvjete financiranja. Pojednostavljeno rečeno, studenti će moći studirati uz odgođeno plaćanje prema modelu Income Share Agreementa. Dakle, ne plaćaju unaprijed, već svoje studiranje kreću otplaćivati tek nakon zapošljavanja.

Program je usmjeren isključivo na područje obrazovanja i razvoja vještina, s naglaskom na povećanje dostupnosti studiranja i poticanje zapošljivosti, a bit će dostupan studentima prijediplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija programskog inženjerstva.

Potpisivanju sporazuma nazočili su i izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB), Georgiana Buturiou, voditeljica Odjela za mikrofinanciranje, zajmodavce i fintech EIF-a, Lino Pujol, suosnivač Quotande, Ferdinand Wollenberg, analitičar EIF-a te doc. dr. sc. Iva Ivanković, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih RH.

– Povijesno gledano, europski napredak uvijek se temeljio na jakim školama i jakim sveučilištima, a to je nešto što Europska investicijska banka želi njegovati i u godinama koje dolaze. Međutim, financijske barijere, koje mogu biti značajne, i dalje sprječavaju mlade ljude u stjecanju visokog obrazovanja u različitim slučajevima. Danas s našim partnerima uklanjamo te barijere za hrvatske studente, osiguravajući da talent i motivacija, a ne ekonomska pozadina ili druge okolnosti, određuju njihov uspjeh. Pružamo fleksibilne opcije financiranja kako bismo kvalitetno obrazovanje učinili dostupnim svima. Zahvaljujući ovom partnerstvu, studenti se mogu usredotočiti na učenje i diplomiranje prije otplate svojih zajmova, pod uvjetima koji zaista odgovaraju njihovim stvarnim prihodima. Ukratko: prvo studiraj, izgradi karijeru, nešto zaradi, a tek onda kreni s otplatom. Dok učiš i studiraš, čini to bez financijskog stresa – rekao je Primorac.

Ukupan volumen garancijskog fonda za Sveučilište Algebra Bernays iznosi više od milijun eura, a kroz ovaj mehanizam EIF će pokrivati do 80 posto rizika neispunjavanja obveza portfelja odgođenih školarina. Ovime se omogućuje uključivanje i onih talenata koji inače možda ne bi imali pristup tradicionalnim oblicima financiranja.

Druge obrazovne institucije diljem Europske unije već su uključene u različite EIF-ove programe jamstava, poput Esade Business & Law School i IESE Business School u Španjolskoj, kao i tehnoloških edukacijskih centara poput Code for All u Portugalu, od kojih su neki izravno ili neizravno uključeni u EIF-ove programe već nekoliko godina.

Modeli Income Share Agreement prisutni su u Njemačkoj još od 1995. godine, dok se modeli otplate temeljeni na prihodima koriste i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugalu, Italiji, Španjolskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i šire. U središtu ovog novog modela financiranja studenata, koji se sada uvodi u Hrvatskoj, nalazi se pristup temeljen na Income Share Agreement (ISA), koji studentima omogućuje studiranje bez početnog financijskog ulaganja.

Prema ovom modelu, studenti s otplatom započinju nakon završetka studija, i to tek nakon što se zaposle, pri čemu izdvajaju fiksni postotak svoje bruto mjesečne plaće. Maksimalno razdoblje otplate iznosi do 10 godina.

– Naš sporazum i buduće sudjelovanje u krovnom ugovoru s EIF-om, u društvu vrhunskih europskih sveučilišta, snažna je poruka povjerenja prema našim studijima, nastavnicima i procesima, ali i spremnosti da mlade usmjerimo, izgradimo kao kompletne ljude i zatim im pomognemo oblikovati karijeru. Vjerujemo u studente koji redovno polažu ispite, u njihovu sposobnost da završe studij, pronađu zaposlenje i izgrade uspješne karijere. Upravo zato smo spremni ponuditi modele financiranja koji se oslanjaju na njihov budući uspjeh – poručio je Balković.