Plin u Europi dosegao rekordne cijene zbog napetosti u Hormuzu

Odgoda ključnog sastanka i smanjen promet kroz tjesnac izazvali su uznemirenost na tržištu energenata

Cijene plina u Europi ponovo su u ponedjeljak poskočile na najvišu razinu od kraja 2022. godine, uz strahovanja trgovaca da odgoda sastanka o komercijalnom tranzitu kroz Hormuški tjesnac signalizira dugotrajno razdoblje smanjenih isporuka iz regije uz Perzijski zaljev.

Megavatsat plina s rokom isporuke u listopadu stajao je poslijepodne na nizozemskoj burzi TTF 83,71 euro i bio je najskuplji od druge polovine prosinca 2022. godine. U odnosu na zatvaranje trgovine u petak cijena mu je bila viša za 5,26 posto. Cijene plina porasle su tako i na početku tjedna, uz nervozu ulagača zbog odgođenog sastanka ministara vanjskih poslova uz Perzijski zaljev o komercijalnom tranzitu kroz Hormuz.

Kasno u nedjelju omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi objavio je da je sastanak odgođen. Teheran i Maskat trebali su navodno na sastanku predstaviti nacrt sporazuma o upravljanju plovidbom.

Tijekom vikenda tek su četiri komercijalna plovila kroz Hormuz izašla iz Perzijskog zaljeva, izvijestio je Reuters u ponedjeljak, pozivajući se na preliminarne podatke o pomorskom prometu. U proteklih deset dana tjesnacem je u ih je u prosjeku dnevno prolazilo 14.

Prije početka američkog rata protiv Irana krajem veljače Hormuškim tjesnacem u prosjeku je prolazilo 125 komercijalnih plovila u danu, uključujući naftne i LNG tankere.

Europa pak užurbanim tempom puni skladišta plina pred sezonu grijanja. Na razini EU-a skladišta su u nedjelju, prema podacima Gas Infrastructure Europe (GIE), bila popunjena do 68,04 posto kapaciteta. Na isti dan 2025. godine kapaciteti su bili popunjeni 80,12 posto.

U Hrvatskoj su skladišta plina u nedjelju bila popunjena do 79,80 posto kapaciteta, a na isti dan prošle godine bilo je popunjeno 85,05 posto kapaciteta, pokazuju podaci GIE‑a.